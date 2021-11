Oud-president Hollande getuigt in het Bataclanproces: We hebben alles gedaan om deze individuen te stoppen

Er kan niemand meer bij in de speciaal gebouwde zaal voor het proces van de aanslagen van 13 november 2015, waaronder die in Bataclan. Op de 42ste dag komt François Hollande tekst en uitleg geven over een serie aanslagen waarbij in enkele uren tijd 131 doden en 419 gewonden vielen. Naar zijn komst werd uitgekeken.

Bilal Bley Mokono is een van de velen in het vak van de slachtoffers en nabestaanden die wachten op wat komen gaat. Hij raakte zwaargewond toen de eerste jihadist van de avond zich opblies bij het Stade de France. Daar werd op dat moment een vriendschappelijke wedstrijd tussen Frankrijk en Duitsland gespeeld. Die was al begonnen, maar Bley Mokono wilde nog snel even een broodje worst halen. Daarom zit hij nu in een rolstoel. “Wij weten al heel veel, maar Hollande kan gezien zijn positie misschien meer licht op de zaak werpen” zegt hij.

‘Hollande is altijd toeschouwer gebleven’

Jean-Pierre Albertini, die een zoon verloor in het Bataclan, is ook benieuwd, maar tegelijk sceptisch. “Hollande was die avond toeschouwer in het stadion en is dat daarna steeds gebleven”, meent hij. “Hij heeft het jihadisme erg onderschat en hij is niet de enige. Vóór 13 november hadden we Charlie Hebdo al gehad, een mislukte aanval op de Thalys en nog meer. Maar wie waarschuwde dat er terroristen onder de vluchtelingen zaten die toen uit Syrië kwamen, werd voor racist uitgemaakt. Dat was de sfeer in dit land.’

Dat hij onvoldoende doordrongen was van de dreiging, bestrijdt Hollande even later in alle toonaarden. “Wij hebben gedaan wat konden doen. Ik ben altijd op de hoogte geweest van de ernst en de omvang van het gevaar.”

Sterker nog, Frankrijk had de logistieke leider van de aanslagen, Abdelhamid Abaaoud, al een tijd op de korrel. Hollande hoorde in augustus 2015 voor het eerst van deze Belgische Marokkaan, die zijn plannen vanuit het Syrische Raqqa beraamde. Frankrijk bombardeerde vervolgens verschillende doelen rond het IS-bolwerk in een poging hem uit te schakelen. “Wij hebben alles gedaan om deze individuen te stoppen, maar de beslissende informatie die ons had kunnen helpen, heeft ons nooit bereikt.”

Bekeken vanachter een dikke plaat glas

Zonder in zijn richting te kijken of hem te noemen, richt Hollande zich ook tot de Molenbeker Salah Abdeslam, de enige overlevende van het commando jihadisten. Terwijl Hollande spreekt, kijkt Abdeslam toe vanachter een dikke plaat glas, omringd door dertien medeverdachten die volgens de aanklacht hielpen met het regelen van onder andere schuilplaatsen, valse papieren, wapens en vluchtauto’s.

“Hollande wist welke risico’s hij nam door IS aan te vallen”, zei Abdeslam op de zesde dag van het proces. De aanslagen zijn volgens hem het antwoord op ‘bombardementen op vrouwen en kinderen’. Eind vorige maand werd in de zaal een geluidsopname uit het Bataclan afgespeeld waarop te horen is hoe een van de schietende handlangers van Abdeslam roept: “Dit danken jullie aan je president François Hollande”.

Een cultuurminnend land dat houdt van sport

Maar de plannen van Abaaoud om Frankrijk te treffen zijn ouder dan de Franse bombardementen die burgers nooit als doelwit hadden, benadrukt de oud-president. “In 2014 begon een interventie in Irak en in september 2015 in Syrië. Het commando van Abaaoud bestond al op het moment dat wij hem aanvielen op 27 september 2015.”

Uiteindelijk hebben zij ons niet aangevallen vanwege onze acties daar, concludeert Hollande. “Het ging ze om wat wij vertegenwoordigen: wij zijn een republiek die de scheiding van kerk en staat huldigt, een cultuurminnend land dat van sport houdt en dat in het geluk geen perversiteit ziet.”

