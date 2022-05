Oud-minister klapt uit de school: Trump wilde drugbazen met raketten bestoken en demonstranten in het been schieten

Steeds weer doen nieuwe onthullingen over de vorige president van Amerika verbazen en verbijsteren. Dit keer deed de oud-minister van defensie in de regering van Donald Trump, Mark Esper, een boekje open in A Sacred Oath (Een heilige eed).

In de zomer van 2020 vroeg Trump aan Esper of het mogelijk zou zijn om Patriot-raketten af te vuren op Mexico “om drugslaboratoria en kartels uit te roeien”. Zo’n aanval zou prima kunnen. “We houden het gewoon geheim”, zei de 45ste president van de Verenigde Staten. Esper vertelt in zijn boek, dat onder andere door de New York Times is gelezen, dat Trump tot twee keer om een raketaanval vroeg om de stroom drugs die Amerika via de zuidgrens binnenkwam tot staan te brengen. Het kon makkelijk, volgens Trump, want de “Mexicanen hebben geen controle over hun eigen land”. Trump stelde voor zo’n aanval glashard te ontkennen, die zou niet zijn uitgevoerd door Amerika. Het kwam er niet van.

Dubieuze suggesties

Het weerhield Trump er niet van om meer dubieuze suggesties te doen. Esper omschrijft het gedrag van Trump als ‘steeds grilliger’ en ‘verward’, nadat hij zijn eerste afzettingsprocedure in het Congres had overleefd in februari 2020.

Een van de meest opmerkelijke eisen van Trump, waarover Esper in zijn boek bericht, is zijn verlangen om demonstranten van Black Lives Matter (BLM), die in de straten van Washington voor het Witte Huis protesteerden tegen de wurging door een agent van de zwarte man George Floyd, neer te schieten.

Trump zou zich volgens Esper met een rood aangelopen hoofd hebben beklaagd over de demonstraties van BLM. “Kun je niet gewoon op hen schieten? Schiet ze gewoon in de benen of zoiets”, citeert Esper een woedende president. Esper bevestigt ook eerdere berichten dat Trump het leger wilde inzetten tegen de BLM-betogers om een einde te maken aan de sociale onrust.

Esper zegt dat hij vaak sprakeloos was door verzoeken van Trump. Hij nam geen ontslag, omdat hij als een van de weinigen de president in de hand kon houden. Esper zag geen reden om Trump uit zijn ambt te laten zetten door zijn ministers, dat grondwettelijk kan met een beroep op het 25ste Amendement.

