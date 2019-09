Oud-leider Ben Ali (83) van Tunesië overleden

Afgezet tijdens de Jasmijnrevolutie begin 2011 verkoos de autocratisch regerende president van Tunesië, Zine El-Abdine Ben Ali, mokkend voor ballingschap om een lange gevangenisstraf in zijn land te ontlopen. Ruim acht jaar later overleed hij donderdag op 83-jarige leeftijd in Jeddah, Saudi-Arabië. Net nu Tunesië weer een nieuwe president gaat kiezen om nog eens af te rekenen met het verleden van Ben Ali.

Hij kwam aan de macht tijdens een geruisloze staatsgreep. Ben Ali liet de toenmalige president Habib Bourguiba in 1987 door artsen geestelijk incompetent verklaren. Al gauw hing heel Tunesië vol met grote staatsieportretten van Ben Ali. Vijf keer liet hij zich daarna tot president kiezen. De laatste keer in 2009 met voor hem ‘slechts’ 89 procent van de stemmen. De andere keren zorgde hij er wel voor dat de uitslag dicht bij de honderd procent lag.

Martelingen en geweld

De 23 jaar dat Ben Ali aan de macht was, tekenden zich door ongekende corruptie, machtsmisbruik, martelingen, verdwijningen en geweld. Niemand durfde zijn mond open te doen en te klagen over de repressie onder Ben Ali en zijn regerende kliek. Vrije meningsuiting was, in de ogen van Ben Ali, levensgevaarlijk.

In 1986 schudt Ben Ali (l) de hand van Habib Bourguiba, een jaar later zal hij hem afzetten. Beeld AFP

Het Tunesische volk moest tevreden zijn met het westerse toerisme dat hij propageerde en dat voor werk zorgde aan de kust. Tegelijkertijd hield hij Europa en de Verenigde Staten te vriend door hard op te treden tegen terrorisme.

De enorme repressie werd hem fataal. In januari 2011 gingen de Tunesiërs de straat op en dat mondde uit in de Jasmijnrevolutie. Andere Arabische landen namen het initiatief over en de Arabische Lente was geboren. Alleen in Tunesië bracht het vrijheid en democratie. Libië verviel in volstrekte chaos en in Egypte namen de militairen de macht uiteindelijk van de straat en de kiezer over.

Oude gewoontes

De laatste jaren wisten oude handlangers van de vroegere president Ben Ali zich weer terug te vechten in het centrum van de macht. Oude gewoontes, zoals corruptie en machtsmisbruik, verdwijnen niet zo makkelijk. Met de economie gaat het niet beter. De werkloosheid is enorm. Maar daar mag nu wel vrijelijk over gesproken worden.

In juli stierf president Béji Caïd Essebsi op 93-jarige leeftijd. Tunesië is nu een democratie en in de eerste stemronde vielen afgelopen zondag 24 kandidaten af. Twee bleven er over, twee buitenstaanders. De afvallers kwamen hoofdzakelijk uit de gevestigde orde, deels uit de tijd van Ben Ali. Met zijn dood rekent de kiezer nog eens af met dat tijdperk. Het gaat binnenkort kiezen uit een hoogleraar en een mediamagnaat die vast zit op verdenking van witwassen.

