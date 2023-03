Oud-gouverneur en politiek strateeg klimt op tot president van Nigeria

De Nigeriaanse kiescommissie is het erover eens: er is een nieuwe president. Na vier dagen van stemmen tellen is er volgens de officiële resultaten met 37 procent van de stemmen een duidelijke winnaar: Bola Tinubu. Zijn tegenstanders Atiku Abubakar (29 procent) van de People’s Democratic Party (PDP) en Peter Obi (25 procent) van Labour haalden aanzienlijk minder stemmen binnen.

Met de winst van Tinubu blijft dezelfde partij aan de macht: het All Progressives Congress (APC). Tinubu’s voorganger Muhammadu Buhari moest wijken omdat hij het maximum van twee presidentstermijnen al heeft vervuld, waardoor er ruimte ontstond voor een nieuwe kandidaat.

Gouverneur van Lagos

Dit was de eerste keer dat Tinubu een gooi deed naar het presidentschap, maar de 70-jarige is geen vreemde in de Nigeriaanse politiek. De politicus werd in 1992 verkozen in de senaat en hield die zetel totdat de senaat een jaar later werd ontbonden na een staatsgreep. Van 1999 tot 2007 was hij gouverneur van Lagos.

Na een periode in de schijnwerpers verkoos hij een rol achter de schermen; hij werd actief als politiek strateeg in verschillende bewegingen die uiteindelijk opgingen in het All Progressives Congress. De manier waarop hij mensen behendig naar voren schoof voor bepaalde posities en politieke carrières wist te lanceren, leverde hem de bijnaam ‘de godfather van Lagos’ op.

Nu is het hem gelukt zichzelf een goede baan te bezorgen – de belangrijkste van het land. Zijn aanhangers roemen zijn nuchtere houding, die hij tijdens zijn gouverneurschap van Lagos zou hebben getoond in zijn aanpak van praktische zaken, zoals het verbeteren van de wegen en het ophalen van vuilnis.

Geen overtuigend mandaat

Maar er zijn ook veel Nigerianen die de verkiezingsuitslag zien als de overwinning van een corrupte politicus. Tinubu is een van de rijkste politici van het land, maar niemand weet precies waar hij al zijn geld aan verdient. Na zijn tijd als gouverneur is hij aangeklaagd vanwege corruptie, witwasserij en het bezitten van tientallen buitenlandse rekeningen, maar hij is hier nooit voor veroordeeld. Zelf zegt hij onschuldig te zijn.

Zijn tegenstanders zeggen dat de verkiezingen niet eerlijk zijn gegaan; zowel de PDP als Labour stellen dat er fraude is gepleegd. Labour liet woensdag weten dat de partij van plan is naar de rechter te stappen om de verkiezingsuitslag aan te vechten.

Ondertussen kan Tinubu niet spreken van een overtuigend mandaat; de opkomst was de laagste ooit bij een Nigeriaanse presidentsverkiezing. Slechts 27 procent van de Nigerianen bracht een stem uit.

De nieuwe president wordt in mei ingezworen.

