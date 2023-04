Oud-getrouwen ex-dictator Bashir ontsnappen uit gevangenis

De voormalige dictator Omar al-Bashir is overgebracht naar een militair ziekenhuis in Khartoem. Er waren geruchten dat hij ontsnapt was uit de Kober-gevangenis in de chaos van de burgeroorlog.

Zijn vroegere minister van binnenlandse zaken Ahmed Haroun, die net als Bashir gezocht wordt door het Internationaal Strafhof in Den Haag, is wel ontsnapt uit deze gevangenis met belangrijke medestanders van Bashir. Een lange rij gevangenen heeft het cellencomplex verlaten.

Het leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) beschuldigen elkaar ervan de poort van de gevangenis te hebben opengezet. Ahmed Haroun verscheen op Tayba TV afgelopen dinsdag en bevestigde zijn ontsnapping. Hij zei tevens te gaan zorgen voor zijn eigen veiligheid en van andere indertijd hooggeplaatste medeplichtigen aan het Bashir-regime.

Vrees voor nieuwe golf van geweld in Darfur

Haroun wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid voor het gewelddadig neerslaan van een opstand in Darfur in de jaren 2003 en 2004, waarbij zo’n 300.000 mensen omkwamen en 2,5 miljoen op de vlucht sloegen. De naweeën van deze bloedige onderdrukking zijn tot op de dag van vandaag voelbaar en er wordt gevreesd voor een nieuwe golf van geweld door de RSF in Darfur.

Het waren indertijd de Arabische strijders van de Janjaweed die in opdracht van Bashir en Haroun excessief geweld toepasten op de voornamelijk zwarte bevolking in Darfur. De Janjaweed zijn daarna deels opgegaan in de door Bashir opgerichte RSF als aparte paramilitaire legermacht, die inmiddels zo’n 100.000 huurlingen kent.

Na zijn ontsnapping uit de gevangenis riep Haroun de Soedanese bevolking op achter het leger te gaan staan en strijders van de RSF om zich aan te sluiten bij het leger. Haroun probeert onmiddellijk weer een actieve politieke rol in Soedan te spelen.

Topambtenaren uit de tijd van Bashir keren terug

Na de tweede staatsgreep in Soedan, keerden steeds meer topambtenaren uit de tijd van Bashir terug op hun posten. Minister-president Abdalla Hamdok, die de transitie moest leiden naar democratie en verkiezingen in oktober 2021, werd bij die staatsgreep afgezet door het leger.

Haroun geldt als een van de belangrijke vertrouwelingen van Bashir, net als de vroegere vicepresident Abdel-Rahim Muhammad Hussein, die ook wordt gezocht door het Internationale Strafhof voor dezelfde delicten als Bashir en Haroun. Ook Hussein zit niet meer in de Kober-gevangenis, maar verblijft net als zijn vroegere baas Bashir, in hetzelfde militaire ziekenhuis. Alles wijst erop dat legerleider Abdel Fattah al-Burhan hier de hand in heeft gehad.

Haroun, Hussein en Bashir zijn vertegenwoordigers van een bloedig regiem. Van hen valt niets te verwachten als het gaat om de terugkeer naar democratie waar de Soedanese bevolking jarenlang massaal voor heeft gedemonstreerd en die tot de val van Bashir leidde. De burgeroorlog tussen het leger en de RSF hebben het democratiseringsproces om zeep geholpen.

Het land lijkt af te stevenen op langdurige burgeroorlog

De wapenstilstand die in de nacht van maandag op dinsdag inging houdt maar ten dele stand. In de nacht van dinsdag op woensdag waren in Khartoem en de zusterstad aan de overkant van de Nijl, Omdurman, explosies te horen. Het leger zou drones inzetten om posities van de RSF in wijken, midden tussen de burgerbevolking, te bestoken.

De vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Soedan, Volker Perthes, zei dat beide strijdende partijen weigeren te onderhandelen over een langdurig staakt-het-vuren of een vredesproces. “Het leger en de RSF zijn ervan overtuigd de strijd om Soedan te kunnen winnen”, aldus Perthes. Het land lijkt daarmee op een langdurige burgeroorlog af te stevenen, waarbij de burgerbevolking, die streed voor democratie, de dupe is.

Waarschuwing voor de gezondheid De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor een hoog risico op het ontsnappen van ziekteverwekkers als polio, mazelen en cholera uit het nationale gezondheid laboratorium in Khartoem. Het gebouw is door een van de strijdende partijen ingenomen en heeft alle laboratoriummedewerkers en techneuten eruit geschopt. Er is ook geen elektriciteit meer om de pathogenen te koelen.

