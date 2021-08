Oud-bondskanselier Schröder woest om einde van curryworst bij Volkswagen: ‘Nein!’

Zoals wij tulpen hebben, of klompen, of molens, zo veren de Duitsers op bij het zien van een vette curryworst: een wat lange en dunne vleesstaaf met een flinke klodder currysaus, of andersom, geserveerd in zo’n typisch rechthoekig bakje.

Samen met een stuk brood waar je je tanden op stuk knaagt, om nog in de laatste restjes saus te dippen. Loop op zaterdagmiddag langs een willekeurig voetbalstadion, en je ziet duizenden Duitsers gehuld in hun favoriete Bundesliga-shirtje elkaar verdringen voor de talloze kraampjes om zo’n ding te verorberen. Bepaald geen delicatesse, maar de curryworst is heilig in Duitsland. Daar kom je niet aan.

Dat vindt althans oud-bondskanselier Gerhard Schröder (SPD). Woedend is hij, dat Volkswagen besluit om de collectieve guilty pleasure van de menukaart te schrappen in de kantine op het hoofdkantoor. De worsten dienen als ode aan de Duitse cultuur, vindt Schröder. ‘En dat moet zo blijven’, tiert hij op zijn LinkedIn-pagina. Maar de autoproducent, die haar imago nog wel wat kan oppoetsen, vindt vlees niet meer van deze tijd. Dus is er op de nieuwe vegetarische menukaart geen ruimte meer voor.

‘Ik kan me niet voorstellen dat medewerkers het hiermee eens zijn’, schrijft Schröder. ‘Waar ik ook kom, mijn route leidt me altijd langs een kraampje.’ Hij sluit af met het toepasselijke ‘#RedDeCurryworst’.

Nou heeft het oer-Duitse Volkswagen ook wel een innige band met de oer-Duitse worst. Ze worden al decennia gemaakt in een speciale Volkswagen-slagerij op het terrein in Wolfsburg. Miljoenen stuks per jaar.

Zijn kop steekt Schröder niet helemáál in het zand. Vegetarisch eten is goed, schrijft hij, zonder verdere toelichting. Schröder eet zelfs al vegetarisch ‘in fases.’ Aber grundsätzlich keine currywurst? Nein!’

