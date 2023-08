Ötzi, de ijsman, stamt af van boeren uit Anatolië

De huidskleur van Ötzi, de oudste natuurlijke mummie die ooit in Europa is gevonden, was veel donkerder dan tot nu toe werd aangenomen. En hij had waarschijnlijk geen bos haar maar was al behoorlijk kaal. Tot die conclusie zijn internationale onderzoekers gekomen na een analyse met de allernieuwste technieken van het genetische materiaal van Ötzi.

Het stoffelijk overschot van Ötzi – ook wel ‘De IJsman’ genoemd – werd in 1991 door wandelaars in de Alpen gevonden. Zijn resten waren millennia lang bevroren geweest. Ötzi – vernoemd naar het Ötztal in de Italiaanse regio Zuid-Tirol – leefde naar schatting tussen 3350 en 3120 voor Christus, in de bronstijd. Hij stierf toen hij zo’n vijfenveertig jaar oud was door een pijl die in zijn schouder was geschoten.

Zijn genoom – zijn volledige genetische samenstelling – was in 2012 voor het eerst onderzocht. Daar kwam uit dat Ötzi’s huid licht getint was. Dat klopt dus niet. Geneticus Johannes Krause van het Duitse Max Plank Instutut voor Evolutionaire Antropologie, die aan het nieuwe onderzoek meedeed: “Zijn huidskleur was donkerder dan de donkerste huidskleur die we in Zuid-Europa, bijvoorbeeld op Sicilië en in Andalusië, aantreffen, maar niet zo donker als die van mensen wier voorouders van bezuiden de Sahara komen.”

Tot nu toe werd gedacht dat Ötzi haar tot aan zijn schouders had. Zo is hij ook gereconstrueerd door de Nederlandse broers Adrie en Alfons Kennis; hun werk is te zien in het Archeologische Museum van Zuid-Tirol in de Noord-Italiaanse stad Bolzano, waar de mummie wordt bewaard. Maar uit deze nieuwe analyse blijkt dat hij aanleg voor kaalheid had; op zijn leeftijd had hij waarschijnlijk niet veel haar meer op zijn hoofd.

Deze preciezere studie verandert ook het beeld over Ötzi’s afkomst: zo’n 92 procent van zijn genetisch materiaal wordt gelinkt aan de vroege boeren uit Anatolië – min of meer het huidige Turkije – die waarschijnlijk via de Balkan naar de Alpen waren gekomen. Zijn voorouders kwamen dus niet uit Oost-Europa en Centraal-Azië, zoals eerder werd gedacht. Geneticus Krause: “Het lijkt erop dat hij tot een relatief geïsoleerde bevolkingsgroep behoorde, die weinig contact met andere Europese groepen had.” Mede-onderzoeker en antropoloog Albert Zink van het Eurac Research in Bolzano, benadrukt: “Studies zoals deze tonen aan dat al onze voorouders op een gegeven moment migranten waren. Wij zijn allemaal een grote genetische mix.”

Qua gezondheidsproblemen blijkt de IJsman aanleg voor obesitas en suikerziekte type 2 te hebben had. “Maar hij leed waarschijnlijk niet aan die ziektes omdat zijn dieet gebalanceerd was, hij veel bewoog en geen overgewicht had”, concludeert Zink.

Tegen het Italiaanse persbureau Ansa zegt Elisabeth Vallazza, de directrice van het Archeologisch Museum van Zuid-Tirol, dat ze geen plannen heeft om een nieuwe reconstructie van Ötzi te laten maken. Ze blijft het voorlopig doen met het werk van de tweelingbroers Kennis uit 2011.

Lees ook:

Op bezoek bij ijsmummie Ötzi in Bolzano.

Het Archeologisch Museum van Zuid-Tirol in het Italiaanse Bolzano is fascinerend. Verslag van een toevallig bezoek aan ijsmummie Ötzi.