Ottawa ligt al tien dagen lam door covid-demonstraties en roept de noodtoestand uit

Autoriteiten in Ottawa weten niet zo goed hoe ze de truckers die bezit hebben genomen van het centrum van de Canadese hoofdstad weer weg moeten krijgen. Sinds tien dagen wordt de stad volledig lamgelegd door aanhoudende protesten van duizenden truckers en sympathisanten. Ze zeggen pas te vertrekken als Canada alle coronamaatregelen heeft afgeschaft.

Onder bewoners van Ottawa groeit de onvrede over de demonstranten, die oorverdovend lawaai veroorzaken door soms urenlang te blijven claxonneren, ook ‘s nachts. Winkels gingen dicht uit angst voor vernielingen. Filmpjes op sociale media tonen confrontaties tussen demonstranten en bewoners, die klagen dat ze worden lastiggevallen als ze een mondkapje dragen. Tegendemonstranten lieten de afgelopen dagen in toenemende mate van zich horen, zoals het personeel van ziekenhuizen dat borden met ‘Zeurende peuters, ga naar huis’ toonde.

Benzine hebben de truckers hard nodig

Nadat vorige week de kritiek op autoriteiten groeide dat de protesterende truckers veel omzichtiger werden aangepakt dan bijvoorbeeld demonstraties van inheemse Canadezen, besloot de burgemeester van Ottawa op zondag de noodtoestand uit te roepen. Dat geeft de stad bredere bevoegdheden om op te treden, en bijvoorbeeld versterkingen van elders aan te vragen.

Maar noodtoestand of niet, de vraag blijft hoe je demonstranten die hun trucks en tractors op straat parkeren, en weigeren te wijken, daadwerkelijk weg krijgt. Hoofdcommissaris van politie Peter Sloly twijfelde openlijk over het vermogen van de politie om op te treden. “Dit is een belegering. Het is iets anders dan ik ooit in mijn leven in onze democratie heb meegemaakt.” Maar premier Justin Trudeau maakte duidelijk dat een inzet van het leger voorlopig niet aan de orde is.

De politie concentreert zich nu op handhaving, en heeft de afgelopen dagen veel bekeuringen uitgeschreven. Ze waarschuwt dat ook mensen die de demonstranten bevoorraden, bijvoorbeeld met jerrycans benzine, gearresteerd kunnen worden. Die benzine hebben de truckers hard nodig om hun cabines te verwarmen – in Ottowa is het momenteel ‘s nachts - 10.

Racistische en extreem-rechtste organisaties

De demonstranten hebben diep gevulde zakken, want hun protest maakt wereldwijd veel los onder tegenstanders van coronamaatregelen. Het begon twee weken geleden als een ‘vrijheidskonvooi’ van enkele vrachtwagenchauffeurs tegen de vaccinatieverplichting voor internationale truckers. Het aantal trucks dat mee zou doen aan dat konvooi werd op sommige sociale media tot enorme proporties opgeblazen (aantallen als 50.000 gingen rond, terwijl het er een paar honderd waren), wat veel extra publiciteit opleverde. Ook in andere Canadese steden vinden nu kleinere demonstraties plaats.

Inmiddels is de beweging uitgegroeid tot een algemeen protest tegen alle coronamaatregelen, en tegen de Canadese premier Justin Trudeau, die afgelopen november de verkiezingen won. Het ‘Canadian Anti-Hate Network’, een antiracistische waakhond, documenteerde vorige week bovendien hoe talloze organisatoren achter de protesten geen truckers zijn, maar verbonden met racistische, radicaal-rechtse en extreem-rechtse organisaties. In Ottawa waren ook swastika- en confederatievlaggen te zien.

In de VS hadden enkelen van hen op crowdfundingsite GoFundMe al tien miljoen dollar opgehaald, met enthousiaste ondersteuning van coryfeeën uit de Republikeinse partij, zoals Donald Trump en Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. GoFundMe besloot vrijdag de inzamelingsactie te annuleren, omdat de voorwaarden verbieden om geld op te halen voor illegale activiteiten. Op een conservatief-christelijke crowdfundingsite is inmiddels een nieuwe actie begonnen, waarvan de teller ook al boven de miljoen uitkomt.

