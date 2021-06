Organisaties uit acht landen, waaronder Nederland, vragen Navo Afghaanse tolken snel te evacueren

Militairen, veteranen en tolken uit acht landen roepen hun regeringen en het Navo-hoofdkwartier dinsdag op om Afghaans personeel zo snel mogelijk te evacueren. De organisaties vrezen dat Afghanen die in levensgevaar zijn vanwege hun werk door westerse troepen achtergelaten zullen worden. Ook twee Nederlandse militaire vakbonden VBM en AFMP zetten hun handtekening onder de brief die dinsdag onder meer naar demissionair premier Mark Rutte en de secretaris-generaal van de Navo gaat.

Met nog honderd dagen te gaan tot het moment dat alle internationale troepen het Aziatische land verlaten zullen hebben, tikt de klok door om mensen in veiligheid te brengen, schrijven de zeventien organisaties – van militaire vakbonden tot belangenorganisaties van tolken. De veiligheidssituatie in Afghanistan verslechtert volgens hen snel en elk land heeft zijn eigen regels en procedures om lokaal personeel asiel te verlenen.

De Navo dreigt ‘zijn eigen belofte te breken dat de terugtrekking van de troepen ordentelijk, goed gecoördineerd en overwogen’ zal verlopen en Afghaans personeel lijkt uitgesloten van de ambitie om ‘verenigd samen te vertrekken’, aldus de brief.

Nederland draalt

Nederland heeft een speciale regeling voor tolken, en lijkt wat betreft het in veiligheid brengen van Afghanen het meest te dralen van de landen in de internationale coalitie.

Omdat het ministerie van defensie geen cijfers wil geven, is er veel onduidelijkheid over hoeveel tolken er voor de Nederlandse troepen gewerkt hebben, hoeveel er om bescherming hebben gevraagd en hoeveel er nu in veiligheid zijn. Volgens defensieminister Ank Bijleveld (CDA) zijn er nu zestig gezinnen in Nederland. Volgens Bijleveld zijn de meeste Afghaanse tolken die voor Nederland gewerkt hebben in veiligheid. Minister Sigrid Kaag van buitenlandse zaken (D66) zei vorige week in een Kamerdebat echter dat er ook nog zestig gezinnen wachten op een oordeel.

Dat zou neerkomen op 120 mensen. Maar er zou ook een lijst zijn van 86 tolken die in aanmerking komen voor asiel, en in een Kamerbrief uit 2014 staat dat er op dat moment 220 tolken voor de Nederlandse troepen hadden gewerkt. Omdat veel tolken voor meerdere landen hebben gewerkt, is het wel aannemelijk dat een deel al in een ander land asiel heeft gekregen.

Overigens hebben Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wel aantallen gepubliceerd over lokaal personeel dat in Afghanistan voor hun troepen werkten.

Evacuatie Afghanen

Andere landen van de coalitie zijn al bezig met grootschalige evacuatie van Afghaans personeel. Zo hebben Frankrijk, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, vanwege de snel slechter worden veiligheidssituatie en de groeiende macht van de Taliban, deze maand besloten om honderden Afghanen snel te evacueren, waarna ze hun asielprocedure buiten het land kunnen doorlopen.

Nederland wil vooralsnog dat Afghanen een groot deel van de procedure doorlopen in hun hoofdstad, Kaboel. Militaire vakbonden zijn daar verbolgen over, vooral omdat de procedure lang duurt en Nederland van mensen vraagt om meermaals met originele documenten heen en weer te reizen. Volgens Bijleveld is dat nodig om te voorkomen dat er oorlogsmisdadigers tussendoor glippen, zei ze vorige week tegen de NOS. Daar valt tegenin te brengen dat bewezen oorlogsmisdadigers altijd asiel geweigerd kan worden, ook als ze al in Nederland zijn.

Militairen en tolken zijn overigens niet de enigen die het kabinet oproepen haast te maken met het evacueren van Afghanen. Voor het weekend stuurde ook het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims een brief naar de Tweede Kamer met het verzoek Afghaanse tolken zo snel mogelijk asiel te verlenen. De Kamer heeft een spoeddebat aangevraagd over het onderwerp. Dat wordt naar verwachting volgende week gehouden.

Lees ook:

Voor Nederlandse troepen werkende Afghaanse tolken in groot gevaar, maar Nederland laat velen in de steek

De Afghaanse tolken die gewerkt hebben voor de Nederlandse troepen zijn in gevaar, zeggen militairen en veteranen. Nederland is laat begonnen met het in veiligheid brengen van mensen. ‘Ik heb het gevoel dat ik besodemieterd word door het ministerie’.

Militairen zijn verontwaardigd over het achterlaten van Afghaanse tolken nu de macht van de Taliban toeneemt

Nederland laat Afghaanse tolken in de steek, zeggen de militaire vakbonden. ‘Mensen moeten zo snel mogelijk met militaire helikopters worden geëvacueerd.’