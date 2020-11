Orbán zet zijn 'genderideologie' voort: niet getrouwde stellen mogen straks geen kinderen meer adopteren

Terwijl de corona-epidemie in Hongarije de laatste weken steeds sneller om zich heen grijpt en het land zich collectief voorbereidt op een nieuwe lockdown met avondklok, was er in het parlementsgebouw ook nog tijd voor iets anders: op dinsdag werd een serie controversiële wetsvoorstellen ingediend, met daarin ook een grondwettelijke aanpassing die gericht lijkt op wat de regering-Orbán sinds een paar jaar 'genderideologie' noemt.

‘De basis van de familie is het huwelijk’, staat in het wetsvoorstel. ‘De moeder is een vrouw, en de vader is een man.’ De wijziging legt volgens minister van justitie Judit Varga het recht van kinderen vast om opgevoed en onderwezen te worden op basis van christelijke waarden, in overeenstemming met hun geslacht. Zo zou Hongarije het recht van kinderen op de genderidentiteit waarmee ze geboren zijn beschermen.

Een homoseksuele, mannelijke assepoester

Het is volgens de regering-Orbán nodig om kinderen te beschermen tegen ‘moderne, ideologische trends in de westerse wereld, die een gevaar vormen voor het recht van kinderen op een gezonde ontwikkeling’. Die opvatting past binnen het discours van regeringspartij Fidesz van de afgelopen jaren: de partij richt steeds feller en vaker de pijlen op de lhbti-gemeenschap. Afgelopen mei werd een wet aangenomen die het voor transgenders in Hongarije onmogelijk maakt om voor de wet hun geslacht te veranderen, en vorige maand nog spraken leden van de regering zich fel uit tegen een kinderboek waarin onder andere een homoseksuele, mannelijke Assepoester voorkwam. “Er is een grens”, zei premier Viktor Orbán daarover. “Laat onze kinderen met rust.”

Het bleef dinsdag niet bij symbolisch-ideologische grondwetswijzigingen. Later op de dag werd nog een voorstel ingediend, voor een wet die het voor alleenstaanden onmogelijk maakt om een kind te adopteren. Dat kan voortaan alleen nog maar met speciale toestemming van de Hongaarse minister van familiezaken. In de praktijk betekent dat ook dat stellen van hetzelfde geslacht geen kinderen meer kunnen adopteren, aangezien zij in Hongarije niet kunnen trouwen: ook zij gelden voor de wet dus als ‘alleenstaanden’. Het was onlangs voor hen al moeilijker geworden om kinderen te adopteren; sinds oktober kon dat alleen nog maar als er in heel Hongarije niet één getrouwd heterostel was dat het betreffende kind eventueel zou willen adopteren.

Moeilijker om adoptieouders te vinden

Als de wet wordt aangenomen – wat gezien de parlementaire supermeerderheid van regeringspartij Fidesz en haar christendemocratische partner KDNP vrijwel zeker is – wordt er nu dus helemaal een einde gemaakt aan adoptie door niet-getrouwde stellen. Volgens Háttér Társaság, de grootste Hongaarse lhbti-organisatie, zal de wet zorgen voor een daling in potentiële adoptieouders, waardoor het volgens hen moeilijker zal worden om adoptiefamilies te vinden voor kinderen.

Andere controversiële wetsvoorstellen die dinsdag werden ingediend gingen onder andere over het aanpassen van de verkiezingswet op een manier die het volgens critici moeilijker zal maken voor de oppositie om gezamenlijk kandidaten te presenteren tijdens de landelijke verkiezingen in 2022. Samenwerken is voor de voorheen nogal gefragmenteerde Hongaarse oppositie de enige manier om een kans te maken om de regering van Viktor Orbán in 2022 electoraal te verslaan.

