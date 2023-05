Opschorting Russisch embargo is volgens veel Georgiërs beloning voor pro-Russische regering

Vanaf maandag mogen er na een onderbreking van bijna vier jaar weer vliegtuigen vliegen tussen Rusland en Georgië. Afgelopen woensdag ondertekende de Russische president Vladimir Poetin een decreet waarmee hij het vliegverbod dat sinds 2019 van kracht was per maandag opschort. Ook vaardigde de president een tweede decreet uit waarmee hij het visumregime voor Georgiërs die naar Rusland willen reizen versoepelt. Georgiërs die niet langer dan 90 dagen in Rusland verblijven hebben vanaf maandag geen visum meer nodig.

Sinds juli 2019 gold er een vliegverbod voor Russische luchtvaartmaatschappijen naar de republiek op de Kaukasus. Het Kremlin kondigde het embargo destijds af naar aanleiding van grootschalige anti-Russische- en antiregeringsprotesten in Tbilisi nadat het Russische parlementslid Sergej Gavrilov op uitnodiging van de Georgische regering in het Russisch een toespraak hield in het parlement.

Imperialistische bezetter

Die speech was tegen het zere been van veel Georgiërs die Rusland nog altijd beschouwen als de imperialistische bezetter van hun land. In 2008 vochten Moskou en Tbilisi nog een kortstondige oorlog uit die eindigde met de Russische erkenning van de twee afvallige Georgische regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië waar sindsdien duizenden Russische troepen en legermaterieel gestationeerd zijn.

Het besluit om het vliegverbod in te trekken en de visumplicht op te schorten, viel dan ook in slechte aarde bij veel Georgiërs. Zij zien het besluit van Moskou als een beloning voor het in hun ogen steeds nadrukkelijkere pro-Russische buitenlandbeleid van de regering in Tbilisi. Dat regeringspartij Georgische Droom zich nooit eenduidig uitsprak tegen de Russische invasie van Oekraïne en dat Georgië niet meedoet aan de internationale sancties tegen Moskou, zien deze critici als een impliciete steunbetuiging aan het Kremlin.

Belangrijkste handelspartner

De ophef illustreert de even ingewikkelde als ambigue relatie die Rusland en Georgië er al jaren op nahouden. Na de oorlog verbrak Georgië bijvoorbeeld de diplomatieke betrekkingen met Moskou en op zijn beurt hanteerde het Kremlin naast een vliegverbod ook een tijd een embargo op Georgische voedselproducten. Tegelijkertijd bleef Rusland al die jaren wel de belangrijkste handelspartner van de Kaukasusrepubliek en trok de regering in Tbilisi in 2012 de visumplicht voor Russen juist in.

Woensdag kondigde het Russische ministerie voor transport desalniettemin direct aan dat Russische luchtvaartmaatschappijen zeven directe vluchten per week willen verzorgen tussen Moskou en Tbilisi. Of dat op korte termijn ook werkelijk gaat gebeuren, is nog de vraag. De Europese Unie, waar Georgië aspirant-lid van is, riep Tbilisi op om waakzaam te zijn dat Rusland de internationale sancties tegen de Russische luchtvaart niet via Georgië probeert te omzeilen.

Strafmaatregelen tegen Moskou

In het verlengde daarvan zullen bedrijven die op Georgische luchthavens werken er beducht op zijn dat ze de strafmaatregelen tegen Moskou niet overtreden door bijvoorbeeld gesanctioneerde onderdelen voor Russische vliegtuigen te leveren. Ook valt nog te bezien of de Georgische autoriteiten zitten te wachten op Russische toestellen die door diezelfde sancties nog maar nauwelijks voldoen aan internationale veiligheidsstandaarden.

Maar of die directe vluchten er nu wel of niet op korte termijn komen, de boodschap die Moskou met het besluit wil overbrengen, lijkt duidelijk: zo geïsoleerd als het Westen ons wil laten lijken, zijn we helemaal niet.

Lees ook:

Bidzina Ivanisjvili, de oligarch die Georgië als zijn persoonlijke koninkrijk bestiert

Hij is de ex-premier, de rijkste man van het land en oprichter van regeringspartij Georgische Droom. Ondertussen fungeert hij achter de schermen nog altijd als schaduwpremier van Georgië en zou hij er banden met Moskou op nahouden. Wie is Bidzina Ivanisjvili?