Oppositieleider Zimbabwe eist nieuwe verkiezingen

Nelson Chamisa, de leider van Zimbabwe’s grootste oppositiepartij, verwerpt de uitslag van de verkiezingen van vorige week in het land en roept op tot nieuwe verkiezingen. Volgens de landelijke kiescommissie kreeg zittend president Emmerson Mnangagwa (80) meer dan 2,3 miljoen van de uitgebrachte stemmen en Chamisa (43) 1,9 miljoen.

Mnangagwa’s partij Zanu-PF won ook het merendeel van het parlementszetels: 136 van de 210. Chamisa’s partij Citizens Coalition For Change (CCC) won er 73. Eén zetel blijft leeg, de kandidaat overleed.

Internationale waarnemers van de Afrikaanse Unie, de Europese Unie, de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika en de Gemenebest doen in hun voorlopige rapportages verslag van tal van problemen: lange wachtrijen voor de stemkantoren, gekleurde berichtgeving in de staatsmedia, intimidatie van kiezers, et cetera. Ook zou het leger eigen mensen in de stembureaus hebben geplaatst. Daarnaast werden op een partijbijeenkomst veertig leden van CCC gearresteerd en werden op de verkiezingsavond zelf 39 leden van twee maatschappelijke organisaties ingerekend. In Zimbabwe zijn sinds kort twee wetten van kracht die samenscholing belemmeren en de ruimte voor maatschappelijke organisaties inperken.

Waarschuwing van schuldeisers

De Zimbabwaanse minister van buitenlandse zaken, Amon Murwira, ontbood maandag ambassadeurs van Europese lidstaten en verwierp de bevindingen van hun waarnemers. In een verklaring omschrijft hij die als ‘volledig onjuiste voorstellingen van zaken en beschuldigingen’. De dag daarvoor ontving hij ook de ambassadeurs van de landen die namens zuidelijk Afrika waarnemers afvaardigden. In totaal werden meer dan driehonderd waarnemers gestationeerd in het land, dat qua landoppervlakte ruim tien keer zo groot is als Nederland.

In een verklaring schrijft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, bezorgd te zijn over de ‘de arrestatie van waarnemers, berichten over intimidatie van kiezers, bedreigingen met geweld, pesterijen en dwang’. Van de 6,6 miljoen geregistreerde kiezers (op een bevolking van 14 à 15 miljoen) stemde slechts 68,9 procent, een dikke 4,5 miljoen mensen. De waarnemers van de Europese Unie spraken van kiezersapathie.

Twijfels over de geloofwaardigheid van de uitslag kunnen het regeringsbeleid van president Mnangagwa in gevaar brengen. De staat heeft 18 miljard dollar uitstaande schuld en de schuldeisers, waaronder de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, hebben gewaarschuwd dat iedere overeenkomst daarover afhankelijk is van een eerlijke stembusgang.

Mnangagwa zette in 2017 met hulp van het leger zijn partijgenoot Robert Mugabe af. Mugabe liet na dertig jaar een straatarm land achter en onder Mnangagwa kwam er geen structurele verbetering. De werkloosheid is hoog — officieel 20 procent, maar volgens economen minstens het dubbele. Ook is de rente is nergens ter wereld hoger (150 procent), en maakt de inflatie (176 procent in juni) de kosten van levensonderhoud onbetaalbaar.

