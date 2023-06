Oppositieleider Odinga roept Kenianen op tot protest en ongehoorzaamheid

Bij een tankstation langs één van de belangrijkste verkeersaders in de Keniaanse hoofdstad Nairobi gooide Henry Mwaura eerder deze week zijn auto nog snel even vol. De in gladgestreken overhemd en pantalon geklede Keniaan heeft geen goed woord over voor de nieuwe belastingwet die zaterdag van kracht is gegaan. Onder meer de btw op brandstof gaat van 8 naar 16 procent. “Dit zal ook alle andere prijzen omhoogstuwen”, stelt de 40-jarige reclamemaker. “Terwijl we al met gigantische inflatie moeten dealen.”

Tegelijk dalen juist de nettolonen in Kenia: zo wordt een huizenheffing van 1,5 procent ingevoerd, die zowel werknemers als werkgevers moeten afdragen. Het geld komt in een fonds om woningen te bouwen voor minder bedeelden. “Dit klinkt sympathiek, maar de timing is slecht, na alle prijsstijgingen”, vindt Mwaura. “Ook maak ik me zorgen of het geld op de juiste plek zal terechtkomen, met alle corruptie die we bij eerdere regeringen hebben gezien.”

‘Het wordt moeilijk om onze kinderen nog te voeden’

De premies voor de verplichte, maar uiterst schamele, ziektekostenverzekering en het verplichte pensioenspaarpotje gaan eveneens flink omhoog. Een Keniaan die bruto 100.000 Keniaanse shilling (655 euro) per maand verdient, zal er door alle maatregelen netto 4412 shilling (29 euro) per maand op achteruit gaan, berekende Kenia’s grootste krant The Daily Nation.

Meer dan 90 procent van de Kenianen is daarom fel gekant tegen de nieuwe belastingwet, aldus een recente opiniepeiling. Net als de rest van de wereld, worstelt ook het Oost-Afrikaanse land met vooral stijgende voedselprijzen. Zo is de prijs van maismeel, het belangrijkste ingrediënt voor veel Kenianen, in de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld.

“Het wordt moeilijk om onze kinderen nog te voeden”, vertelt de 54-jarige Selina Kanyanya. De weduwe zorgt voor haar twee dochters en voor twee kleinkinderen. “Sinds een jaar eten we geen lunch meer. En als prijzen nog verder stijgen, kunnen we ons nog maar één maaltijd per dag veroorloven”, vreest de vrouw die snoep, pinda’s en wat tweedehands kleding op straat verkoopt.

Overheidsfinanciën moeten in het gareel

De in september beëdigde president William Ruto blijft echter volhouden dat hij de ‘juiste beslissingen’ neemt om de economie en de overheidsfinanciën weer op de rails te krijgen. “Het is geen optie om steeds meer te lenen en zo failliet te gaan”, stelde de president, die door Kenianen op Twitter inmiddels de bijnaam Zakayo heeft gekregen, afgeleid van de Bijbelse belastingbeambte Zacheüs.

De grootste economie van Oost-Afrika bevindt zich in economisch zwaar weer. Zo worstelt het land met 53 miljoen inwoners met een aanhoudende waardevermindering van de shilling ten opzichte van de dollar. Ook gaat het land gebukt onder een staatsschuld van 65 miljard euro (69 procent van het BBP), geërfd van de vorige regering, waarin Ruto vicepresident was. Kenia is hierdoor inmiddels 9,5 miljard euro per jaar kwijt aan rente.

Net als veel andere landen in Afrika, heeft Kenia daarnaast een smalle belastingbasis; slechts 3,1 miljoen Kenianen hebben een formele baan, terwijl het gros informeel werk doet en geen inkomstenbelasting betaalt. Ook zijn er veel informele winkeltjes die geen btw afdragen, waardoor de regering inkomsten misloopt.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft vorige maand een nieuwe lening van 1 miljard dollar (927 miljoen euro) aan Kenia toegezegd, maar verwacht in ruil wel gezondere overheidsfinanciën en economische hervormingen. Ruto zag zich daarom genoodzaakt om meer belasting te heffen.

Massabetoging op ‘Saba Saba’

Oppositieleider Raila Odinga grijpt de belastingverhogingen ondertussen maar al te graag aan om burgers op te roepen de straat weer op te gaan. Sinds de Azimio la Umoja-partijleider vorig jaar voor de vijfde keer op rij de presidentsverkiezingen nipt verloor, heeft hij al diverse protesten georganiseerd, onder meer over de stijgende kosten van levensonderhoud.

Voor ‘Saba Saba’ (7/7), ofwel komende vrijdag, kondigt Odinga nu een massabetoging in de hoofdstad aan. Eerder deze week riep hij Kenianen op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, waaronder het niet betalen van de nieuwe belastingen.

Ook motortaxichauffeur Frederik Oyugi gaat vrijdag demonstreren. “Onze economie is naar de klote”, verzucht de 32-jarige Keniaan, leunend tegen zijn motorfiets. “Ik snap dat we al die leningen hebben. Maar je kan de burgers dit niet laten oplossen. Niet nu, na al die eerdere prijsverhogingen”, hij terwijl hij voorrekent dat de benzineprijs in de afgelopen twee jaar al meer dan verdubbeld is, van 82 naar 182 shilling per liter. “Demonstreren is het enige middel dat we nog hebben om nieuwe prijsstijgingen te voorkomen.”

