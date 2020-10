Oppertwitteraar Trump toont tekenen van herstel

Trump is een roemruchte twitteraar die plotseling ‘wegviel’ toen hij vrijdag naar het ziekenhuis was gebracht en er na een heel beknopt bericht een radiostilte volgde. Trump is echter zaterdag al teruggekeerd op het sociale medium en dankte op Twitter de artsen en verplegers van het ziekenhuis. Trumps terugkeer leek aan te geven dat hij aan de beterende hand is.

Volgens artsen en volgens Trumps stafchef herstelt hij inderdaad voortvarend, maar is hij nog niet van het virus af. Dat moet in de komende dagen blijken. Hij krijgt zondag, de derde dag van zijn ziekenhuisopname, meer Remdesivir toegediend, een virusremmend middel.

Thank you so much! https://t.co/UL6P5lRjZI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 oktober 2020

Zaterdagavond zei Trump in een video vanuit het ziekenhuis dat hij “hard op weg is naar herstel” en dat hij er “spoedig weer zal zijn om Amerika weer groot te maken”. Hij zei: “Toen ik hier binnenkwam, voelde ik me niet goed, maar inmiddels voel ik me een stuk beter. Ik zal zo snel mogelijk mijn werk hervatten en denk dat ik de campagne kan voltooien. Ik dank de medische staf die geweldig werk heeft verricht. De therapieën zijn een mirakel, een gift van God. Maar we zijn er nog niet, de komende dagen volgt de echte test, we moeten zien wat er dan gebeurt.”

Hij bedankte alle Amerikanen, ook van de oppositie, voor het medeleven

In de ruim vier minuten durende video bedankte hij alle Amerikanen, ook van de oppositie, voor het medeleven en vertelde Trump ook dat zijn echtgenote Melania, die ook is getroffen door het coronavirus, het goed maakt.

Trump herhaalde dat hij op advies van de artsen naar het ziekenhuis is overgebracht en dat hij daar volledig achter stond. Volgens hem was het alternatief om geïsoleerd op het Witte Huis achter te blijven. “Dat kan ik niet doen, we moeten onze problemen tegemoet treden en niet afwachten”, zei hij daarover.

Een paar uur na Trumps video gaf zijn arts Sean Conley een nieuwe update over de toestand van de president. Volgens Conley is Trump koortsvrij en is er “duidelijke vooruitgang” geboekt in zijn behandeling. “Hoewel de president zeker nog niet in veilig is, blijft het medische team optimistisch”, liet Conley verder weten. Hij zei ook dat de president zaterdag in het ziekenhuis heeft gewerkt en zich zelfstandig en probleemloos voortbewoog, terwijl hij onder permanente observatie van de artsen stond.

Stafchef Meadows van Witte Huis was erg bezorgd over Trump

Stafchef van het Witte Huis Mark Meadows was naar eigen zeggen erg bezorgd over de gezondheid van zijn baas, president Trump. “We waren heel erg bezorgd, hij had koorts en zijn bloedzuurstofgehalte daalde snel”, zei Meadows in een vraaggesprek met Amerikaanse media.

Sinds Trump in het ziekenhuis ligt, is er volgens de stafchef “een ongelofelijke verbetering ingetreden”. Meadows is zaterdag daarom optimistisch geworden, maar erkende dat “de komende 48 uur of zo” nog riskant zijn voor de gezondheid van de Amerikaanse president. Trump is volgens Meadows “een voortreffelijk patiënt in het ziekenhuis, behalve dat hij als maar door blijft werken en meent dat hij dingen moet doen voor het Amerikaanse volk”.

Dat de gezondheidstoestand van Trump niet zo rooskleurig is als hij en zijn dokter meldden, schreven ook CNN, The New York Times en persbureau Associated Press.

Meer vertrouwelingen besmet met het coronavirus

Chris Christie, vriend en adviseur van Trump, is met Covid-19 opgenomen in een ziekenhuis. Via Twitter laat hij weten dat “uit voorzorg” te hebben gedaan, omdat hij aan astma lijdt. Verder zei hij nog dat hij lichte klachten heeft.

Christie is een van de acht Republikeinse kopstukken inclusief Trump die de afgelopen dagen positief op het virus is getest. De meesten waren aanwezig op bijeenkomsten met de president, zoals een campagnebijeenkomst in New Jersey afgelopen donderdag en de bekendmaking door Trump vorige week van Amy Coney Barrett als kandidaat voor het Hooggerechtshof.

Christie maakte eerder zaterdag bekend dat hij het gevreesde virus onder de leden heeft. De voormalig gouverneur van de Amerikaanse staat New Jersey heeft afgelopen dinsdag naar eigen zeggen deelgenomen aan de voorbereidingen van Trump op zijn debat met de Democratische tegenspeler in de verkiezingen, Joe Biden.

Trumps adviseur Hope Hicks, die de president dinsdag en woensdag vergezelde, heeft het virus ook opgelopen, net als ex-adviseur Kellyanne Conway, de republikeinse partijvoorzitter Ronna Romney McDaniel en de drie Republikeinse senatoren Mike Lee, Thom Tillis en Ron Johnson.

