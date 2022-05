Opnieuw stortregens en modderstromen in Durban. Wreekt zich hier de opwarming van de aarde?

Toen stortregens vorige maand een ravage aanrichtten in en rond de havenstad Durban, constateerde president Cyril Ramaphosa dat de gevolgen van klimaatverandering Zuid-Afrika hadden bereikt. 489 mensen kwamen om door vloed, modderstromen en aardverzakkingen, waarmee het natuurgeweld de boeken ingaat als de op een na dodelijkste ramp in de geschiedenis van het land. Alleen in 1987, bij vergelijkbaar noodweer in de regio Durban, vielen meer doden.

Een week geleden viel de regen er weer bij bakken uit de lucht. Huizen die de vorige catastrofe hadden doorstaan werden uit de valleien gespoeld en van de heuvels gevaagd; het werk aan net herstelde wegen kan weer beginnen. Wreekt zich hier het opgewarmde klimaat op aarde?

“Overstromingen vormen een jaarlijks terugkerend gevaar in Zuid-Afrika”, weet François Engelbrecht, die de weersystemen in dit deel van de wereld als geen ander kent. Hij is professor in de klimatologie aan de Universiteit van Witwatersrand en was een van de hoofdauteurs van het alarmerende IPCC-klimaatrapport dat vorig jaar augustus wereldwijd insloeg als een bom. “De eerst gemeten overstroming in dit land, de Grote Vloed van 1856, trof in april van dat jaar de regio Durban. Er viel toen haast tweemaal zoveel regen als in april dit jaar, en dat was lang voordat klimaatverandering een issue was.”

De regenval zal extremer worden

De stortregens, legt Engelbrecht uit, zijn een natuurlijk verschijnsel binnen het subtropische klimaat waarin Durban ligt. “Een lagedrukgebied komt los van de zogeheten westenwindgordels en blijft lange tijd hangen, waardoor al het water dat zich in de lucht heeft opgehoopt, in een en hetzelfde gebied valt. Het kan dan dagen regenen. Maar wat nu anders is dan in het verleden, is dat de opgewarmde atmosfeer dit verschijnsel versterkt.”

Op basis van historische weermetingen in de regio, stelde een internationaal consortium deze maand vast dat het noodweer van april dankzij het opgewarmde klimaat op aarde aanzienlijk heviger uitviel. “En dat is vrij eenvoudig te verklaren”, stelt Engelbrecht. “Hoe warmer de atmosfeer, des te meer water de atmosfeer kan vasthouden, en des te meer water eruit komt.”

Een man loopt op 22 mei over een overstroomde brug in kwaNdengezi vlak bij Durban, Zuid-Afrika. Beeld REUTERS

De bevinding ligt in lijn met wat Engelbrecht en andere wetenschappers vorig jaar concludeerden namens klimaatpanel IPCC: extreme regenval aan de oostkust van zuidelijk Afrika zal alleen maar extremer worden en vaker voorkomen zolang de temperatuur op aarde stijgt. En grote delen van conglomeraat Durban zullen daar niet tegen opgewassen zijn.

Woningbouw op zandduinen

Een groot deel van de slachtoffers van de regen in april woonde langs de oevers van de machtige Umgeni-rivier en in het heuvelachtige achterland van Durban. Dat is een probleem, onderstreept Engelbrecht. “Ze zouden daar niet mogen wonen.” Maar er zit vaak niets anders op. “De verstedelijking in Zuid-Afrika is uit de hand gelopen. Mensen komen naar de steden, met name arme mensen die elders ontheemd zijn, en het eerste wat ze zoeken is water. Dus bouwen ze hun huizen zo dicht mogelijk bij een rivier. De gemeente en de lokale autoriteiten zijn er niet in geslaagd om het ontstaan van deze informele nederzettingen te handhaven.”

Een ander probleem in Durban is de bouw van woningen op heuvels. “Die heuvels zijn in feite zandduinen. Bij langdurige regen, zeker als de riolering het water niet naar behoren kan afvoeren, wordt dat zand nat en ontstaan modderstromen en aardverzakkingen. A recipe for disaster.”

‘Het leger moet klaarstaan’

Wat kan Durban doen? “We kunnen niet van een gemeente verwachten om complexe maatschappelijke problemen als werkloosheid en armoede op te lossen, daar moet de landelijke overheid bij helpen, bijvoorbeeld door deze mensen te verplaatsen, maar vanwege de apartheidsgeschiedenis in Zuid-Afrika ligt dat maatschappelijk en politiek heel gevoelig. Daarbij willen deze mensen dicht bij de stad wonen, waar het werk is. Om ze te verplaatsen, moet een gemeente bovendien in staat zijn ze toegang te geven tot schoon drinkwater.”

Een kortetermijnoplossing, stelt Engelbrecht, ligt voor het oprapen. “Evacuatie. Zuid-Afrika moet leren om mensen te evacueren, wat heel goed mogelijk is, omdat we extreme weersomstandigheden ongeveer drie dagen van tevoren kunnen voorspellen. En daarnaast moeten we mensen een tijdelijk onderkomen geven, zoals een sportstadion. Het leger moet daarbij klaarstaan om hun bezittingen te beschermen tegen plunderingen, en de bewoners moeten op de autoriteiten kunnen vertrouwen dat ze, na afloop, weer terug worden gebracht naar hun huizen.” Hiermee alleen al, stelt Engelbrecht, kunnen honderden levens gered worden.

“Er zullen in Zuid-Afrika nog vele jaren kwetsbare gemeenschappen zijn in kwetsbare gebieden, dat is een realiteit. Een andere realiteit: er komen meer weersextremen aan. 1987 was een duidelijke waarschuwing, die werd genegeerd. We moeten leren.”

