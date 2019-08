Opnieuw protestacties in Hongkong, Lam wil niets weten van aftreden

In de Aziatische metropool wordt al weken gedemonstreerd. Zondag waren er naar schatting nog 42.000 demonstranten op de been in Hongkong. De acties begonnen met protesten tegen een wetsvoorstel om verdachte criminelen uit te leveren aan China. De regering van Hongkong besloot die wet van tafel te vegen, maar de onvrede bleef onder demonstranten. Het ongenoegen is nu gericht tegen het politiegeweld van de afgelopen maanden en de invloed van de Volksrepubliek. Veel inwoners van Hongkong eisen democratische hervormingen en onderzoek naar het optreden van de oproerpolitie in de afgelopen weken.

De betogers willen hun eisen kracht bijzetten door op grote schaal te demonstreren. Gemaskerde activisten hielden maandag onder meer metrodeuren open om te zorgen dat de wagons niet konden vertrekken. Honderden mensen, onder wie veel forensen, strandden daardoor op de perrons. Op het vliegveld van Hongkong bleven honderden vluchten aan de grond, volgens lokale media hadden luchtverkeersleiders zich en masse ziek gemeld uit solidariteit met de demonstranten.

Ondanks de onrust in de semiautonome Chinese regio zei leider Carrie Lam dat ze niet van plan is af te treden. “Ik denk niet dat het aftreden van mij of een van mijn collega’s op dit moment een betere oplossing zou verschaffen”, zei ze maandag tijdens een persconferentie. Volgens Lam bedreigen de demonstraties de veiligheid en welvaart van Hongkong.

Ook de Chinese regering heeft de nieuwste protestacties scherp veroordeeld. Peking bestempelt de demonstranten in Hongkong als radicaal en gewelddadig, en verdenkt ‘buitenlandse krachten’ er van een hand te hebben in het aanwakkeren van de protesten.

Lees ook:

Hongkong en de spraakverwarring over één-land-twee-systemen

Hongkong heeft meer vrijheden dan China, zo is dat geregeld bij de machtsoverdracht in 1997 door de Britten aan China. Dat conflicteert nu. Hongkong wil meer vrijheid. China veel minder.