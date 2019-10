Opnieuw preventieve stroomstoringen voor brandend Californië

Het is de tweede keer in korte tijd dat grote delen van de staat van het elektriciteitsnet worden afgesloten. Eerder deze maand zaten ruim 2 miljoen huishoudens in de staat dagen zonder stroom.

Met de maatregel wil elektriciteitsbedrijf Pacific Gas & Electric Co (PG&E) verdere bosbranden voorkomen. Die ontstaan vaak doordat elektriciteitspalen omvallen door de wind, en dan in het geboomte terecht komen. Zo werden eind vorig jaar grote delen van de Californische bossen in de as gelegd. Er vielen tientallen doden, en tienduizenden mensen moesten hun huizen ontvluchten.

Ook nu zijn er weer bosbranden ontstaan, met name in het wijngebied Sonoma County, ten noorden van San Francisco. Alle 900 inwoners van het plaatsje Geyserville zijn op last van de autoriteiten gëevacueerd.

De stroomonderbrekingen zijn een omstreden maatregel, omdat ze volgens critici niet nodig zouden zijn als elektriciteitsreus PG&E zijn onderhoud op orde zou hebben.

Het bedrijf kreeg na de bosbranden van vorig jaar al miljarden aan schadeclaims te verwerken, en vroeg eerder dit jaar faillissementsbescherming aan. Met de stroomonderbrekingen hoopt het verdere schadeclaims te beperken, maar volgens critici wentelt het hiermee de schade op zijn klanten af, die allerlei extra kosten moeten maken en ongemak moeten doorstaan om de stroomloze periode door te komen.

De weersvoorspellingen voor de komende dagen beloven weinig goeds. PG&E waarschuwde al dat het mogelijk nog meer huishoudens moet afsluiten.

