Opnieuw minstens 150 schoolkinderen ontvoerd: hoe kidnapping een verdienmodel wordt in Nigeria

Tussen de 20 en 25 motorrijders reden afgelopen zondagmiddag al schietend in de lucht het stadje Tegina in de noordelijke deelstaat Niger van Nigeria binnen. Doelwit was de islamitische school met leerlingen en weekendstudenten. Minstens 150 scholieren tussen de 7 en 15 jaar, mogelijk meer, werden bijeengedreven en ontvoerd.

Elf kleine kinderen lieten de gewapende bendeleden weer vrij. Ze waren te jong en konden niet lopend meegevoerd worden naar het oerwoud.

Alleen al dit jaar zijn er zeker zevenhonderd schoolkinderen ontvoerd in het noorden van Nigeria. Maandag eiste de voorzitter van de vereniging voor het hoger personeel van de Nigeriaanse Universiteiten, Mohammed Haruna dat bewakers op de campussen een wapenvergunning krijgen van de regering. Leraren voelen zich niet langer veilig.

Eind vorige week werden in de buurstaat Kaduna veertien studenten van de Greenfield Universiteit vrijgelaten, na een maand gegijzeld te zijn. Zij kwamen hoogstwaarschijnlijk vrij na de betaling van losgeld. In totaal werden 22 jongemannen gekidnapt. Vijf van hen zijn geëxecuteerd toen er niet meteen losgeld werd betaald. Drie zijn nog spoorloos.

Een duivels dilemma

In de periode 2011 tot en met 2020 is er in Nigeria ruim 18 miljoen dollar aan losgeld betaald om ontvoerden vrij te krijgen, zo berekende onderzoeksgroep SB Morgan Intelligence. Zowel een groeiend aantal nietsontziende bendes als ook jihadistische terreurorganisaties als Boko Haram, en de daarvan afgescheiden Islamic State West Africa Province, gebruiken kidnapping in toenemende mate als verdienmodel.

Het stelt de gouverneurs van de deelstaten, evenals de centrale regering in Abuja, voor een duivels dilemma: losgeld betalen of niet. Losgeld betalen betekent zo goed als zeker dat er nieuwe ontvoeringen volgen om nog meer losgeld te krijgen. Van dat losgeld worden door de jihadistische terreurgroepen en bendes betere wapens gekocht.

Tot nu toe lijkt het betalen van veel losgeld de enige manier om ontvoerde kinderen te bevrijden. Ook voor een deel van de 276 Chibok-meisjes, die in 2014 werden meegenomen door Boko Haram, is betaald om hen vrij te krijgen. Circa honderd van hen zijn nog in handen van de terreurorganisatie of inmiddels dood.

Vrees voor gevaarlijke anarchie

President Muhammadu Buhari, die afgelopen weekend zes jaar aan de macht was, beloofde indertijd het endemische geweld, ontvoeringen en terreur hard aan te pakken in zijn land. Duidelijk is nu wel dat hier niets van terecht is gekomen. Sterker nog: het is alleen maar erger geworden.

Leger en politie zijn niet of nauwelijks opgewassen tegen de grote aantallen ontvoeringen van kinderen. Ze weten hen ook niet terug te vinden als ze eenmaal zijn meegenomen naar de bush. Alleen met het betalen van losgeld komt een deel vrij, maar het zorgt meteen voor een nieuwe golf ontvoeringen.

De burgerrechtenbeweging CSO’s, bestaande uit veel mensenrechtengroepen in Nigeria, verklaarde afgelopen weekend dat zij vreest dat het land afglijdt naar een gevaarlijke vorm van anarchie. De kritiek richtte zich ook tegen de gewelddadige aanpak van politie en veiligheidsdiensten jegens burgers, mede ingegeven door onmacht en angst. De laatste vijf maanden zijn er, volgens de Nigeriaanse krant The Premium Times, 127 politiemensen omgekomen bij aanvallen op vele tientallen politiebureaus.

