Opnieuw honderden arrestaties bij protesten in Moskou

De advocate werd uit een taxi gehaald toen ze naar een protestmars wilde gaan. Voor de betoging van zaterdag is geen toestemming verleend.

Het protest is net als eerdere betogingen gericht tegen de organisatie van de komende gemeenteraadsverkiezingen waarbij tegenstanders van de regering Poetin zijn uitgesloten. Sobol, een bondgenoot van de vastzittende oppositieleider Aleksej Navalni, is een van de politici in Moskou die aan gemeenteraadsverkiezingen wil meedoen, maar dat niet mag.

Ook de Nederlandse journalist Joost Bosman is zaterdagmiddag opgepakt de demonstratie in Moskou. Dat meldt hij op Twitter. Bosman werkt onder meer voor het FD, AD, BNR en EenVandaag.

Tijdens een charge van de mobiele eenheid werd hij gearresteerd. ‘’Ik riep nog dat ik journalist ben en dat ik mijn accreditatie in mijn zak had. Ik heb deze toen laten zien, maar moest toch het busje in”, zei Bosman tegen het AD.

Op de plaats van de demonstratie is de oproerpolitie begonnen met het arresteren van deelnemers. Aanhouding kan leiden tot een zeer lange tijd in voorarrest en /of lange gevangenisstraffen wegens "het veroorzaken van massale onrust" of wegens geweld tegen agenten.

Een week geleden werden bij de protesten bijna 1400 activisten opgepakt. In dit artikel legt correspondent Jarron Kamphorst waarom zoveel mensen in Rusland de straat op gaan.

