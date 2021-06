Opnieuw honderden anonieme graven gevonden bij voormalig Canadese kostschool

Het is de tweede vondst in een maand tijd: bij een andere voormalige kostschool werd eind mei een massagraf met de overblijfselen van 215 kinderen gevonden. De jongste kinderen die daar werden gevonden waren drie jaar oud.

Een inheemse groepering, de Cowessess First Nation, die de graven vond, zegt dat het om de grootste vondst tot nu toe gaat in Canada. Afgelopen maand begon de groep een methode met ondergronds radaronderzoek te gebruiken om graven te lokaliseren. Met die methode kan er worden gekeken of er onregelmatigheden of voorwerpen in de grond zitten, terwijl de grond niet wordt verplaatst.

De Marieval Indian Residential School, waar de graven zijn gevonden, was tussen 1899 en 1997 in gebruik. Het was een van de vele kostscholen die de Canadese overheid tijdens de negentiende en twintigste eeuw financierde om de inheemse bevolking te assimileren. Dat gebeurde door kinderen jong bij hun ouders weg te halen: tussen 1863 en 1998 gebeurde dat bij meer dan 150.000 inheemse kinderen. Op die kostscholen mochten ze hun cultuur niet uitoefenen en hun eigen taal niet spreken.

Misbruik en mishandeling kwamen vaak voor

De Truth and Reconciliation Commission, een commissie die in 2008 in het leven werd geroepen om onderzoek te doen naar de kostscholen, heeft eerder al geconcludeerd dat veel kinderen nooit terug zijn gekeerd naar huis en dat misbruik en mishandeling vaak voorkwamen. Inmiddels heeft de commissie meer dan 4100 kinderen geïdentificeerd die om het leven zijn gekomen op een van de kostscholen. Door slechte leefomstandigheden overleden veel kinderen aan ondervoeding, of aan ziektes zoals tuberculose. Mogelijk zijn kinderen ook door mishandeling om het leven gekomen.

Aangezien de doden niet of nauwelijks werden gedocumenteerd, is het voor de commissie lastig om precies te bepalen hoeveel kinderen zijn overleden − momenteel wordt uitgegaan van zo’n 6000. Bij het uitkomen van het commissierapport in 2015 stelde voorzitter Murray Sinclair, dat er misschien wel vijf tot tien keer zoveel doden waren als de 3200 die destijds waren vastgesteld.

Kostscholen als vorm van culturele genocide

Iemand als Barry Kennedy, die op de kostschool zat waar nu de honderden graven zijn gevonden, is dan ook niet verbaasd over de vondst. “Tijdens mijn tijd op de Marieval Indian Residential School had ik een jonge vriend die op een nacht gillend werd weggesleept.” Daarna heeft hij zijn vriend nooit meer gezien, vertelt hij het Canadese CBC News.

Kennedy denkt dat dit nieuws het topje van de ijsberg is. “Ik stel me voor, door de verhalen die onze vrienden en schoolgenoten vertelden, dat er meerdere locaties per school zijn.” Ook bevestigt hij dat er kinderen verkracht of in elkaar geslagen werden.

Toen de Truth and Reconciliation Commission in 2008 werd opgezet, bood de Canadese overheid excuses aan voor het kostschoolsysteem. In 2015 bestempelde de commissie de kostscholen als vorm van culturele genocide: het vernietigen van structuren en praktijken die ervoor zorgen dat een groep niet kan doorleven volgens de eigen tradities en gebruiken.

Lees ook:

Duizenden indianenkinderen kwamen om op kostscholen

Brandgevaarlijke slaapzalen en tbc maakten slachtoffers onder inheemse Canadese jeugd.