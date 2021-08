Opnieuw gevechten in Afghanistan, Taliban zeggen provinciehoofdstad Kunduz te hebben veroverd

Er waren zondag zware gevechten gemeld in het centrum van de stad. Een inwoner sprak eerder op de dag telefonisch over "complete chaos" in de hoofdstad van de gelijknamige provincie. "De Taliban hebben het belangrijkste plein van de stad bereikt. Ze worden gebombardeerd door vliegtuigen."

De moslimextremisten zijn bezig aan een opmars nu internationale troepen na twee decennia vertrekken uit Afghanistan. De Taliban hebben de afgelopen dagen twee andere provinciehoofdsteden ingenomen. Ze liepen vrijdag Zaranj onder de voet in het zuidwesten van Afghanistan en een dag later Sjeberghan, in het noorden van het land.

Ook in de noordelijke provinciehoofdstad Sar-e Pol wordt zwaar gevochten. De Taliban zijn volgens een politicus uit de stad het centrum binnengetrokken. Hij zei dat er nog wordt gevochten in de straten van de stad, maar volgens andere bronnen uit het gebied is de stad feitelijk al ingenomen door de Taliban. Die zouden onder meer het kantoor van de gouverneur en het hoofdkantoor van de politie in handen hebben.

Weinig beweging in het vredesoverleg

De Taliban heersten in de jaren negentig al over een groot deel van het land. Hun regime kwam ten val toen de VS binnenvielen na de terreuraanslagen op Amerikaans grondgebied van 11 september 2001. De Taliban voerden de afgelopen twintig jaar een guerrillastrijd tegen troepen van de regering in Kabul en de internationale strijdkrachten in hun land.

De situatie veranderde toen de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump vorig jaar een akkoord met de extremisten sloot om Amerikaanse troepen uit Afghanistan te kunnen terughalen. De Taliban beloofden met de Afghaanse regering in Kabul over vrede te onderhandelen en zeiden dat ze niet meer zullen toestaan dat terreurorganisaties als al-Qaeda hun land als uitvalsbasis gebruiken.

In het vredesoverleg tussen de Taliban en de Afghaanse regering zit echter weinig beweging. De ontwikkelingen in Afghanistan worden door de internationale gemeenschap met groeiende bezorgdheid gevolgd. Nederland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hun burgers onlangs opgeroepen het land zo snel mogelijk te verlaten.

In de provincie Kunduz is ook Nederland actief geweest. Nederlanders hebben er politiemensen getraind. Die missie begon in 2011 en kwam ongeveer twee jaar later vervroegd tot een einde.