Opnieuw een slachtpartij in Myanmar: leger doodt 37 burgers, onder wie medewerkers van Save the Children

De twee medewerkers van de humanitaire hulporganisatie Save the Children die op kerstavond vermist raakten in Myanmar zijn dood. De medewerkers, zo bevestigt Save the Children, werden vermoord samen met 35 Myanmarezen, onder wie kinderen, bij een aanval die wordt toegeschreven aan het Myanmarese leger.

Save the Children maakte zich al op kerstavond grote zorgen over het lot van de medewerkers. De organisatie laat weten dat de medewerkers op weg waren naar hun kantoor, nadat zij eerder hulp hadden geboden aan een gemeenschap in de oostelijke staat Kayah, toen zij verrast werden door de aanval. “Het leger dwong mensen uit hun auto’s te stappen, arresteerde sommigen, doodde velen en verbrandde de lichamen”, laat de organisatie weten.

Schending van humanitair recht

De hulporganisatie kan om veiligheidsredenen de identiteit van de twee medewerkers niet prijsgeven, maar laat weten dat het gaat om twee mannen van 32 en 28 jaar, die beiden net vader waren geworden.

Het hoofd van Save the Children, Inger Ashing, heeft de aanval op de medewerkers en de burgers veroordeeld, en zegt dat de organisatie de aanslag verder onderzoekt. “Deze zinloze aanval is een schending van het internationaal humanitair recht. We zijn diep geschokt door het geweld tegen burgers en onze medewerkers, toegewijde humanitaire hulpverleners die miljoenen kinderen in nood in heel Myanmar ondersteunen.”

Op sociale media circuleren foto’s van de aanval, waarbij verbrande lichamen van meer dan dertig mensen zijn te zien rondom uitgebrande voertuigen. Ze zijn vermoedelijk doodgeschoten terwijl ze op de vlucht waren voor het geweld.

Toenemend geweld

Ashing vreest voor nog meer aanvallen en oorlogsmisdaden: “Dit is geen geïsoleerd incident. De bevolking van Myanmar heeft voortdurend met toenemend geweld te maken.”

Het Myanmarese leger lijkt zich sinds de staatsgreep in februari nergens meer iets van aan te trekken. Het regime arresteert en martelt dissidenten en slaat iedere vorm van verzet met bloedvergieten neer. In totaal zijn er volgens mensenrechtenorganisatie dit jaar al bijna 1400 burgers gedood door regeringsgeweld en bijna 11.000 mensen gevangen gezet.

Maar de laatste tijd nemen de berichten over massaslachtingen toe. Vorige week onthulde de BBC dat het Myanmarese leger een slachtpartij had begaan in het noorden van het land, en eerder deze maand werd ook bevestigd dat het leger in de centrale regio Sagaing elf burgers heeft doodgeschoten, waarna hun lichamen zijn verbrand.

Daders berechten

De Verenigde Naties hebben de aanval op kerstavond veroordeeld en roepen de Myanmarese autoriteiten op om een ‘grondig en transparant’ onderzoek in te stellen naar de slachtpartij en de daders te berechten. Ook de Amerikaanse ambassade in Myanmar riep op om de daders ter verantwoording te roepen, en schreef op Twitter ‘ontsteld’ te zijn over ‘deze barbaarse aanval’.

Het Myanmarese leger heeft nog niet officieel gereageerd op de berichten over het bloedbad, maar staatsmedia beweren dat militairen het vuur hebben geopend op ‘terroristen met wapens’.

