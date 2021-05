Opnieuw bommen en granaten over en weer tussen Gaza en Israël

Wederom waren er vannacht talloze doffe klappen en raketinslagen te horen in de Gazastrook en in het zuidelijke gedeelte van Israël op de grens met de enclave. Voor de vijfde nacht op rij vlogen de bommen en raketten van het Israëlische leger en de militanten van de radicaalislamitische Hamas over en weer.

Bij die beschietingen kamen in de nacht van vrijdag op zaterdag in Gaza minstens twaalf mensen om het leven. Persbureau Reuters meldt op gezag van de gezondheidsautoriteiten in het gebied dat onder meer een moeder en haar drie kinderen om het leven kamen toen hun huis in een vluchtelingenkamp door een Israëlische raket werd geraakt. Volgens het Palestijnse ministerie van religieuze zaken vernietigden vliegtuigen van Israëlische luchtmacht eveneens een moskee.

Op zijn beurt meldt het Israëlische leger dat het vannacht aanvallen uitvoerde op een militaire inlichtingeninstallatie van Hamas en op en aantal raketlanceerbases in Gaza. Maar ook aan de andere kant van de grens loeiden de sirenes voor de vijfde nacht op rij. Hamas schoot gedurende de nacht zo’n 200 raketten af op diverse Israëlische steden. De projectielen sloegen onder meer in bij gebouwen in de steden Beër Sjeva en Asjdod. Voor zover bekend vielen daarbij geen ernstig gewonden of doden, doordat bewoners op tijd beschutting konden zoeken in hun schuilkelders.

Geweldspiraal

Vooralsnog lijkt de geweldsspiraal waarin beide partijen zijn verwikkeld dan ook nog niet af te nemen. Sinds de gewelddadigheden op maandag begonnen, kwamen er alleen in Gaza al minstens 136 mensen om het leven, onder wie 34 kinderen en 21 vrouwen. Bijna duizend mensen raakten daarnaast gewond, melden Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Aan Israëlische zijde vielen tot nog toe acht dodelijke slachtoffers. Zes burgers, een kind en één soldaat die langs de grens met Gaza patrouilleerde.

Daarnaast lijkt het geweld zich steeds meer als een olievlek over het gebied te verspreiden. Bijvoorbeeld op de bezette Westelijke Jordaanoever. Daar kwamen bij protesten tussen demonstranten en Israëlische veiligheidstroepen vrijdag al zeker elf Palestijnen om het leven. De demonstranten gooiden op hun beurt met stenen en molotovcocktails naar de Israëlische soldaten. Met name de jongeren verzetten zich op de Westoever tegen het Israëlische leger uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza.'

Drie raketten richting Israël

Verder oostwaarts lanceerde de zogeheten Palestijnse Tahir Brigade vrijdagavond vanuit Syrië drie raketten af richting Israël. Persbureau Reuters meldt dat twee daarvan op de eveneens door Israël bezette Golanhoogten terechtkwamen en dat de lancering van het laatste projectiel mislukte en neerkwam in Syrië zelf.

Eerder op vrijdag kwam ook in het noorden van Israël een Libanese demonstrant om het leven. Hij probeerde naar verluidt samen met een aantal anderen door een grenshek te breken. De dood van de 21-jarige Libanees kwam een dag nadat er vanuit het zuiden van Libanon raketten op Israël werden afgeschoten. Het is nog onbekend wie er achter die lancering zat, al wijzen diverse partijen met de beschuldigende vinger naar de sjiitische beweging Hezbollah die in het zuiden van Libanon de dienst uitmaakt en bekend staat om zijn anti-Israëlische retoriek.

Diplomatieke motor

Te midden van al het geweld komt ook de diplomatieke motor langzaam maar zeker op gang. Nadat pogingen van Egypte om beide partijen tot kalmte te manen en een wapenstilstand op te tuigen vrijdag mislukten, bemoeien de Verenigde Staten zich inmiddels steeds nadrukkelijker met de onderhandelingen. Vrijdagavond landde de Amerikaanse bemiddelaar Hady Amr in Tel Aviv. Aan hem de taak om Hamas en Israël om de tafel te krijgen en de wapens te laten zwijgen. Zondag komt de VN-veiligheidsraad bijeen om over het conflict tussen Israël en Gaza te spreken.

Ondertussen hangt er nog altijd een mogelijkheid tot een Israëlisch grondoffensief boven de markt. De afgelopen dagen leek Israël zich daarop voor te bereiden door honderden soldaten en tanks aan de grens met Gaza te verzamelen. Maar vooralsnog blijft een invasie van de enclave uit en lijkt het machtsvertoon met name bedoeld om Hamas te intimideren.

