Opluchting in Gaza: er is een wapenstilstand. Maar die is wel fragiel

De wapenstilstand tussen Israël en Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) in Gaza houdt stand, voorlopig. Met bemiddeling vanuit Egypte is er een einde gebracht aan het kortstondige conflict dat vrijdag uitbrak na de Israëlische liquidatie van PIJ-commandant Tayseer al-Jabari.

In Gaza werd het nieuws zondagnacht ontvangen met opluchting en vermoeidheid. Opluchting dat er voorlopig een einde komt aan de bombardementen, maar beducht op de emotionele nasleep en het volgende conflict. “Het gaat niet goed met ons, we zijn uitgeput”, schrijft student en activist Farah Baker online. “We hebben het nu overleefd, maar we leven niet meer”.

In de laatste paar dagen zijn er tientallen Israëlische luchtaanvallen op Gaza uitgevoerd en honderden raketten door PIJ richting Israël afgeschoten. In Gaza zijn de meeste slachtoffers gevallen: 44 doden, onder wie 15 kinderen, en meer dan 300 gewonden. Volgens een verklaring van PIJ zijn twaalf van de doden militanten.

In Israël zijn volgens de autoriteiten in totaal 34 gewonden gevallen, van wie drie door raketscherven. De IJzeren Koepel – een raketafweersysteem met batterijen door heel Israël – heeft de meeste inkomende raketten uit de lucht kunnen schieten.

Flinke klap

Nu er een bestand gesloten is, volgt de politieke spin. Niet lang na het ingaan van de wapenstilstand claimden zowel Israël als PIJ de overwinning; beide scheppen op over hoe ze een flinke klap hebben uitgedeeld aan de ander. Zo stelt de secretaris-generaal van PIJ, Ziyad al-Nakhalah, dat de tak van de organisatie in Gaza nog altijd sterk is, ondanks dat er commandanten en leden gedood zijn. “Dit is een overwinning voor Islamitische Jihad”, deelde al-Nakhalah met journalisten in Teheran, waar hij momenteel verblijft.

Gelijktijdig eist ook Israël de overwinning op. Zo is niet alleen al-Jabari omgebracht, stelt de regering, maar ook de commandant van PIJ in het zuiden van Gaza, Khaled Mansour. Daarnaast zijn er volgens Israël nog twintig strijders van de organisatie gedood, is een groot aantal antitankwapens vernield en zijn verschillende faciliteiten vernietigd waar raketten werden gemaakt en opgeslagen.

Fragiel

Een hooggeplaatste Israëlische diplomaat zei tegen persbureau AP dat de driedaagse strijd ervoor heeft gezorgd dat de capaciteiten van PIJ met ‘decennia’ zijn teruggedraaid, maar deze conclusie lijkt enigszins voorbarig. Eerdere Israëlische operaties tegen PIJ hadden ook de bedoeling de groep voor langere tijd te verlammen, maar lijken dit meestal slechts deels gedaan te hebben.

Zo vond er eind 2019 een vergelijkbaar conflict plaats toen Israël het hoofd van de militaire tak van PIJ in het noorden van Gaza, Baha Abu al-Atta, liquideerde met een luchtaanval, waarop twee dagen van beschietingen tussen PIJ en Israël volgden. Hoewel Israël toen ook stelde dat het de organisatie flink had toegetakeld, belette dit de militanten niet om zich anderhalf jaar later te mengen in de elfdaagse oorlog met Israël in mei 2021, en om de afgelopen dagen met honderden raketten te reageren op de liquidatie van al-Jabari. Of de capaciteiten van de groepering met deze driedaagse operatie nu werkelijk zo beschadigd zijn, zal moeten blijken.

Intussen pleit Tor Wennesland, de speciale coördinator van de Verenigde Naties voor het vredesproces in het Midden-Oosten, ervoor de kalmte nu te bewaren. Want hoewel er een bestand is, waarschuwt hij, is de situatie nog altijd ‘erg fragiel’.

