Opkomende wereldmachten flirten met uitbreiding van hun Brics-familie

Xi Jinping herhaalde woensdag in Johannesburg zijn oproep: de Brics moet haast maken met uitbreiding. “We hopen dat tal van landen de Brics-familie zullen vergezellen om zo de wereldorde meer rechtvaardig en gelijkwaardig te maken”, aldus de president van China.

Zeker twintig landen zouden al een formeel verzoek tot toetreding hebben ingediend. Het onderstreept hoe het samenwerkingsverband, dat naast China uit Brazilië, Rusland, India en Zuid-Afrika bestaat, door de oorlog in Oekraïne en de spanningen tussen China en de VS aan relevantie heeft gewonnen. Tal van andere landen zijn aanwezig op de 15de Brics-top in Johannesburg, die een verslaggever van The Economist omschreef als ‘het grootste feestje voor de zwevende kiezer in de geopolitiek’.

Handelspartners voor Rusland

Op dit feestje is uitbreiding het meest besproken onderwerp. Wat dat betreft leken woensdag het voorheen wat terughoudende India en Brazilië enigszins te schuiven, onder druk van China, dat in economisch gewicht veruit het grootste lid is van het blok.

Voor Rusland is uitbreiding daarnaast haast een existentiële zaak. Het zou onderstrepen dat Rusland heus niet zo geïsoleerd is als het Westen wil doen geloven. Maar belangrijker: een groter Brics zou voor het onder sancties lijdende Rusland meer handelspartners betekenen.

De Russische president Vladimir Poetin is vanwege een internationaal arrestatiebevel weliswaar afwezig in Johannesburg, maar liet zich per videoverbinding meermaals gelden tegenover het Westen. De VS, de VN, de EU: zíj zijn de veroorzakers van de oorlog in Oekraïne, zíj zijn debet aan de torenhoge inflatie die de wereld gijzelt sinds hij zich gedwongen zag Oekraïne binnen te vallen. Ook gebruikte Poetin zijn toespraken dinsdag en woensdag om het stopzetten van de graandeal te verdedigen, en beloofde hij graandonaties aan Afrikaanse landen die hierdoor in de problemen zijn gekomen.

Gelijkwaardige wereldorde

China zint vooral op uitbreiding van het blok om tot ‘een meer gelijkwaardige wereldorde’ te komen, in de woorden van Xi Jinping op de openingsdag van top. Die woorden werden overigens om onduidelijke redenen opgelezen door zijn handelsminister Wang Wentao, die zonder uitleg op het laatste moment zijn baas verving. Wel liet Wang weten dat China niet uit is op een confrontatie tussen twee machtsblokken; dat ‘hegemonie niet in het dna van China’ zit; maar dat de wereld op het moment ‘op een belangrijk kruispunt’ staat.

India en Brazilië golden vooraf als minder enthousiast over al te snelle uitbreiding, maar leken woensdag te schuiven. De Braziliaanse president Lula bracht in Johannesburg weliswaar een tegengeluid: Brics is geen vehikel om ‘de strijd aan te gaan met de Verenigde Staten, de G7 of de G20’, maar is volgens Brazilië vooral op aarde om onderlinge handel tussen opkomende economieën te vergemakkelijken. Brazilië is daarbij bang dat de eigen invloed door uitbreiding zou verwateren. Toch zei Lula het belangrijk te vinden dat buurland Argentinië binnenkort zou toetreden.

Nogal diverse groep landen

India vreesde altijd dat met uitbreiding vooral het machtige buurland China, met wie het een lopend grensconflict heeft, een nog dominantere rol zou krijgen binnen het samenwerkingsverband. Maar premier Narendra Modi zei woensdag uitbreiding ‘volledig te ondersteunen’: duidelijker heeft India zich tot nu toe niet over dit onderwerp uitgelaten. President Ramaphosa van gastland Zuid-Afrika had eerder al laten weten dat het ‘wat betreft uitbreiding geheel op de lijn van China’ zit, en nodigde tal van Afrikaanse landen uit op de top.

Ondertussen liet de Amerikaans adviseur nationale veiligheid Jake Sullivan dinsdag nog optekenen zich geen zorgen te maken dat Brics zou uitgroeien tot geopolitieke rivaal van de VS ‘of van wie dan ook’. “Het is een nogal diverse groep landen, met diverse visies op diverse onderwerpen”, gaf hij als reden. Want inderdaad: de onderlinge verschillen tussen de vijf landen – in politiek systeem, economisch beleid, bnp en handelsbalans – zijn nu al enorm. Uitbreiding met nog meer landen die zich erop laten voorstaan hun eigen weg te kiezen, zal het verband er niet eenduidiger op maken.

