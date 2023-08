Opkomende economieën hebben wind in de zeilen en beraden zich op toekomst zonder dollar

De politiek leiders van de opkomende economieën Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika spreken deze week in Johannesburg over geld, handel en bestuur. Hoe sterk staan ze samen? Een voorbeschouwing van een ontmoeting op hoog niveau.

Het is vandaag een mooie dag voor de multipolaire wereld. In Johannesburg komen de leiders van het samenwerkingsverband Brics voor de vijftiende keer samen, en deze editie van die jaarlijkse bijeenkomst mag uitzonderlijk heten. Sinds de leiders van Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika elkaar in 2019 voor het laatst persoonlijk in dit verband troffen, braken een pandemie, een handelsoorlog en een dodelijk militair conflict op Europees grondgebied uit. De wereldeconomie raakte verstoord, de verhoudingen tussen leiders staan op scherp en de behoefte aan internationale vriendschap is groot, blijkt wel uit de animo voor een Brics-lidmaatschap. Volgens een Zuid-Afrikaanse topdiplomaat zijn meer dan veertig landen geïnteresseerd in lidmaatschap, waaronder Saudi-Arabië, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Argentinië. 23 landen hebben een formeel verzoek tot toetreding ingediend.

Waar Poetin anderhalf jaar geleden een ingeslapen Navo wakker schudde door Oekraïens grondgebied binnen te vallen, lijkt het Westen nu de rest van de wereld bijeen te drijven. Heeft Brics het in zich om enig tegenwicht te vormen tegen de Groep van Zeven? Een vastomlijnde agenda heeft de ontmoeting niet, maar met mededelingen in de media komen we al een heel eind.

De arrestatie van Poetin

In Johannesburg, het economisch hart van Zuid-Afrika, ontvangt president Cyril Ramaphosa dinsdag, woensdag en donderdag zijn ambtsgenoten Xi Jinping (China), Luiz Inácio Lula da Silva (Brazilië), Narendra Modi (India), de Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov en hun entourages. Ze zullen naar verwachting spreken over uitbreiding (aan formele toelatingscriteria wordt nog gewerkt), de rol van Brics in internationaal bestuur, en over de haalbaarheid van een gemeenschappelijke munt.

De grote afwezige is Vladimir Poetin. De president van Rusland doet virtueel mee, waarmee Ramaphosa een diplomatieke crisis bespaard is gebleven. Het Internationaal Strafhof in Den Haag, waaraan Zuid-Afrika gecommitteerd is, vaardigde in maart een arrestatiebevel uit voor Poetin op beschuldiging van illegale deportatie van Oekraïense kinderen. Mocht hij voet zetten op Zuid-Afrikaanse bodem, dan zou Ramaphosa hem moeten arresteren, wat het Kremlin zeer waarschijnlijk zou beschouwen als oorlogsdaad. Weigering om over te gaan op arrestatie zou Ramaphosa op sancties van Washington en Brussel kunnen komen te staan, met verstrekkende gevolgen voor de economie van Zuid-Afrika, die na twee funeste covidjaren eindelijk weer groeit. De Verenigde Staten zijn Zuid-Afrika’s grootste handelspartner naar volume, en Europese investeringen – zeker die in de energiesector – zijn hard nodig. Ramaphosa moest zich de afgelopen maanden in allerlei bochten wringen om noch Washington, noch Kremlin voor het hoofd te stoten, wat illustreerde hoever sommige belangen binnen het Brics-blok uiteenlopen.

De vijf landen, samen goed voor 42 procent van de wereldpopulatie en 23 procent van het wereldwijde bbp, zijn op meerdere fronten verdeeld. China, verwikkeld in een handelsoorlog met de VS, wil Brics graag uitbreiden, en Rusland ook, maar Brazilië en India liever niet. China en India staan ondertussen lijnrecht tegenover elkaar aan een betwiste grens, en ook de Oekraïne-oorlog heeft een lijn getrokken: China, India en Brazilië stemden voor een VN-resolutie die Rusland veroordeelt als agressor, en Zuid-Afrika onthield zich van stemming.

En dus lijkt de portee van Brics beperkt tot unilaterale en bilaterale handel, een thema dat waarschijnlijk hoog op de agenda’s staat. In aanloop naar de top hervatte China de export van Zuid-Afrikaans rundvlees, die vorig jaar maart werd stilgelegd na een uitbraak van mond-en-klauwzeer in Zuid-Afrika. Naar verwachting komen Pretoria en Peking deze week ook tot een akkoord over de toegang van Chinese installateurs tot de Zuid-Afrikaanse energiemarkt.

Bij het Sandton Convention Centre in Johannesburg worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de Brics-top, waarbij Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika zullen aanschuiven. Beeld ANP / EPA

Weg met de dollar

Chris Hattingh, hoofdanalist bij de Zuid-Afrikaanse denktank Centre For Risk Analysis, voorziet nog een lange weg voor het blok voordat de deelnemende landen zich een serieuze tegenhanger van de G7 kunnen noemen. “Het grootste deel van de economische groei binnen Brics is te danken aan de groei van China en India, niet aan Zuid-Afrika en Brazilië. Brics vertegenwoordigt veel economisch potentieel, maar ik zeg dat met een voorbehoud, want de economieën zijn nog te veel gericht op grondstoffen en op basisproducten, vooral Zuid-Afrika. De G7 daarentegen, met stuk voor stuk sterk ontwikkelde economieën, is technisch veel geavanceerder. Die voegt waarde toe op hooggekwalificeerde gebieden: technologie, hernieuwbare energie. Het Brics-blok blijft vooralsnog aangewezen op winning van grondstoffen.”

De leiders komen naar verwachting ook te spreken over de langgekoesterde wens van met name Rusland en China om de wereldwijde status van de Amerikaanse dollar als reservemunt aan te vechten. Dankzij een gezamenlijk fonds kunnen centrale banken van aangesloten landen sinds 2014 al aan harde valuta komen mochten ze betalingsbalansproblemen hebben en niet bij het International Monetair Fonds aan willen of kunnen kloppen. En met een eigen ontwikkelingsbank – de New Development Bank (NDB) – hebben de Brics-landen sinds 2015 ook een alternatief voor de Wereldbank. Bangladesh, de UAE en Egypte zijn al aangesloten bij deze bank, Uruguay is ergens halverwege de toelatingsprocedure. De NDB financierde sinds oprichting met 33 miljard dollar bijna honderd projecten.

Ook de pas gekozen president van Brazilië is voorstander van een gemeenschappelijke munt. Tijdens zijn staatsbezoek aan China vroeg Lula da Silva zich, in een vurig betoog, hardop af: “Wie heeft eigenlijk besloten dat de dollar de [wereldwijd gebruikte] valuta moest worden na het verdwijnen van de goudstandaard?”

Krachtige symboliek

Jim O’Neill was de Brit die het begrip ‘Bric’ in 2001 muntte in een paper. In een interview met de Chinese staatskrant Global Times wierp de toenmalige hoofdeconoom van Goldman Sachs licht op het sentiment achter het plan voor een nieuwe munt: ‘De wereld is te afhankelijk van de dollar. Ieder land in de wereld heeft te lijden onder de gevolgen van de economische cyclus in de VS.’ Tegen de Amerikaanse krant Financial Times zei O’Neill het plan voor een gemeenschappelijke munt echter idioot te vinden. ‘Wat ze daarmee precies proberen te bereiken, behalve krachtige symboliek, weet ik niet.’

Ook Hattingh ziet het niet zo snel gebeuren. “Zo’n proces is technisch ongelooflijk moeilijk. Het zou een hele prestatie zijn als het ooit gerealiseerd wordt. Bovendien staan de landen – met name China – voor heel verschillende economische uitdagingen en hebben ze andere prioriteiten.”

Het Brics-forum in Johannesburg duurt tot en met donderdag. Beeld ANP / EPA

Een belangrijke functie van deze driedaagse is volgens Hattingh het gevoel aan te wakkeren samen sterk staan in een veranderende wereld. “Ik denk dat het nuttig is voor leden en aspirant-leden om zich psychologisch onderdeel te voelen van een nieuw soort bondgenootschap. Of het slaagt is natuurlijk afhankelijk van wat ze met dat lidmaatschap doen, maar binnen het huidige mondiale klimaat – met hoge rentes en een hoge inflatie – is het verstandig om op zoek gaan naar nieuwe investeringsmogelijkheden. Brics kan helpen om handelsovereenkomsten te sluiten.”

Het forum in Johannesburg duurt tot en met donderdag. Waarschijnlijk komen de vijf landen nog voor afloop met een gezamenlijke verklaring over uitbreiding.

Lees ook:

Een honderd jaar oude vriendschap met de Russen maakt Zuid-Afrika verdacht

Een jaar na de invasie van Oekraïne is Zuid-Afrika nog altijd onpartijdig, al wekt een militaire oefening met Rusland toch een andere indruk. Loyaliteit aan Poetin zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben.