Ophef rondom Franse Vogue: ‘Is een hoofddoek alleen oké als een witte vrouw hem draagt als fashion statement?’

Terwijl de Paris Fashion Week vorige week in volle gang was, zaten de modebladen er zoals gewoonlijk bovenop: de designers, de haute couture en de vips die op de eerste rij zaten bij de catwalk werden nauwkeurig gedocumenteerd. Ook op sociale media is de modeweek tegenwoordig goed te volgen; modebladen als Vogue France gebruiken platforms als Instagram om hun miljoenen volgers te bedienen van beeld.

Zo’n groot online bereik is goed voor het merk, maar kan het ook flink schaden, zo bleek afgelopen weekend. De Franse Vogue plaatste een verzameling foto’s op Instagram van actrice Julia Fox, die een kijkje kwam nemen bij een van de modeshows. Ze is gekleed in een lange zwarte leren jas en heeft een zwarte sjaal om haar hoofd geknoopt waardoor het overgrote deel van het haar bedekt wordt. ‘Ja tegen de hoofddoek!’, jubelde Vogue in een onderschrift die het bij de foto plaatste.

Al snel kreeg het blad een berg kritiek over zich heen voor zulke ‘toondoofheid’; het niet in staat zijn bepaalde zorgen die in de maatschappij leven te begrijpen of te waarderen. Veel moslima’s in Frankrijk dragen namelijk dagelijks een hoofddoek, maar worden hiervoor gediscrimineerd in plaats van gevierd, luidt de kritiek.

Hoofddoekverbod

Zo is het dragen van een hoofddoek verboden in Franse openbare scholen en in het vrouwenvoetbal, omdat dit het Franse principe van laïcité - de scheiding tussen kerk en staat - zou schenden. Ook stemde de Franse senaat vorige week in met een amendement dat het dragen van een hoofddoek moet verbieden in álle sportcompetities. Een commissie van het hoger- en lagerhuis moet zich hier nog over buigen, maar voor veel moslima’s is het overduidelijk dat er steeds minder ruimte voor de hoofddoek is in de Franse maatschappij.

Tenzij die bedoeld is als fashionstatement, wordt er nu cynisch geopperd. Inmiddels hebben duizenden mensen gereageerd op het Instagrambericht van Vogue. “Jullie laten het lijken alsof het helemaal oké is als een hoofddoek gedragen wordt door een witte vrouw omdat het ‘modieus’ is, maar wanneer een moslima die gelooft er een draagt dan vinden jullie het problematisch”, schrijft een gebruiker.

In tegenstelling tot de Amerikaanse, Britse, Duitse en Arabische Vogue heeft een moslima met hoofddoek nog nooit de cover van de Franse uitgave gesierd. Vogue heeft het onderschrift inmiddels verwijderd, maar nog niet gereageerd.

Lees ook:

Joan Wallach Scott: ‘Macron maakt van elke moslim een potentiële terrorist’

Joan Wallach Scott is emeritus hoogleraar Franse geschiedenis. Het harde secularisme van president Emanuel Macron is niet de oplossing, zegt ze. “Dat is hetzelfde als hardline islam.”

Na Frans protest verwijdert Raad van Europa de tweets in een campagne rond antidiscriminatie

De Raad van Europa heeft een filmpje dat onderdeel uitmaakt van een campagne tegen discriminatie van moslims teruggetrokken. De mensenrechtenwaakhond zou dat hebben gedaan na Frans protest.