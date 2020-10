Opgesloten in een kooi onder stroom: Noord-Koreaanse christenen krijgen gruwelen te verduren

Hoewel de Noord-Koreaanse grondwet formeel de vrijheid van geloof garandeert, is religie al decennialang verboden in het totalitaire land. Vooral het christendom geldt als bedreigend voor het Noord-Koreaanse regime. In lesboeken en tv-series worden christenen en zendelingen afgeschilderd als kwaadaardige elementen, die zich schuldig maken aan orgaanroof, moord en verkrachting. Noord-Korea prijkt al achttien jaar boven aan de Open Doors-lijst van landen waar christenen het zwaarst worden vervolgd.

Hoe die vervolging er in de praktijk uitziet, schetst een maandag verschenen rapport van Korea Future Initiative, een Zuid-Koreaanse ngo die Noord-Koreaanse mensenrechtenschendingen in kaart brengt. Onderzoekers spraken met 117 slachtoffers, daders en getuigen die gevlucht waren naar Zuid-Korea. Zij identificeerden zo 273 gevallen van geloofsvervolging tussen 1990 en 2019. Van de slachtoffers hingen 215 het christendom aan, 56 het sjamanisme en twee een ander geloof.

Informant voor de staat

Veel gestraften die in het onderzoek aan het woord komen, zijn Noord-Koreanen die naar China waren gevlucht, zich daar bekeerden, maar later terugkeerden of werden teruggestuurd naar Noord-Korea. In hun thuisland bleken de autoriteiten vaak te weten dat zij kerken hadden bezocht in China, waarop ze werden gemarkeerd met een zwarte stempel in hun persoonsdossier. Soms kregen ze de keus: óf vervolging óf werken als informant voor de staat. Op die manier kon het regime netwerken van gelovigen oprollen.

Straffen voor christenen zijn draconisch: vaak krijgen ze een veroordeling tot levenslange dwangarbeid of zelfs de doodstraf. Ook worden ouders, partners en kinderen van ‘schuldigen’ opgepakt, in sommige gevallen zelfs kinderen van drie jaar oud. “Mijn tante’s hele familie werd naar een politiek strafkamp gestuurd omdat haar schoonvader een christen was”, aldus een gevluchte Noord-Koreaan. Soms moeten partners gedwongen scheiden van opgepakte christenen.

27 kilo

Sommige gevangenen die wel werden vrijgelaten vertellen in het rapport over de martelingen die zij te verduren kregen. “Ik werd in een kooi van 1 meter hoog gestopt met stalen tralies aan alle vier de kanten die onder stroom stonden”, vertelt een overlevende. Anderen kregen een mengsel van water en rodepeperpoeder in hun neusgaten gegoten. Een gedetineerde die na drie jaar vrij kwam, woog nog maar 27 kilo.

Om een voorbeeld te stellen worden christenen publiekelijk geëxecuteerd. In de provincie Ryanggang werd een man die Bijbels het land in smokkelde voor het vuurpeloton gezet voor een publiek van driehonderd mensen. Toen werd ontdekt dat een lid van de Koreaanse Arbeiderspartij stiekem een Bijbel bezat, werden zelfs drieduizend toeschouwers verzameld voor zijn executie in Hyesan. “Het is een vorm van onderwijs”, vertelt een van de geïnterviewden. “De publieke rechtszaken en executies hebben als doel ons te leren hoe het werkt.”

Het regime vervolgt ook aanhangers van het sjamanisme, maar minder hard. De staat bestempelt populaire praktijken als waarzeggerij, handlezen en traditionele rituelen niet als religie, maar als ‘misdadig bijgeloof’. Hoewel er gevallen zijn van executies voor sjamanisme, komen veel beoefenaars er vanaf met een korte celstraf of komen ze vrij na het betalen van steekpenningen.

Noord-Korea behandelt verdachten onmenselijk, stelt Human Rights Watch in een nieuw rapport. Ze worden routinematig mishandeld en vernederd.