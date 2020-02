‘Opgeruimd staat netjes’, zegt EU-ambassadeur per ongeluk tegen Brit

Ze bedoelde het zo goed. Maar Irena Andrassy kon achteraf wel door de grond zakken. Deze EU-ambassadeur namens Kroatië (dit half jaar EU-voorzitter) leidde vorige week de laatste Brusselse vergadering met een officiële Britse EU-vertegenwoordiger, haar ambtgenoot Tim Barrow. Twee dagen voor de brexit besloot ze op gepaste wijze (in het Engels) afscheid te nemen met de woorden ‘Thank you, goodbye, and good riddance’, zo ontdekte de Financial Times. Letterlijk: bedankt, tot ziens, en opgeruimd staat netjes.

Au. Dat waren dus de laatste woorden die een Brit als EU-lid in Brussel te horen kreeg.

Maar Andrassy wilde dat helemaal niet zeggen. Met haar niet-perfecte beheersing van de Engelse taal verkeerde ze in de veronderstelling dat ‘good riddance’ zoiets als ‘veel succes’ betekende.

Gelukkig liep Barrow niet boos weg om vervolgens met slaande deuren wraak op de EU te zweren. Hij kreeg al snel in de gaten dat er een vergissing in het spel was. Om 47 jaar Brits EU-lidmaatschap niet met een wanklank te laten eindigen, gingen Andrassy en Barrow samen glimlachend op de foto. Die werd gisteren/dinsdag door de Kroatische getweet met de tekst: ‘Nog zoiets dat we gemeen hebben met onze Britse vrienden: gevoel voor humor’.

One more thing we share with our British friends - a good sense of humour...https://t.co/fqOInBwrYk pic.twitter.com/n456pscF4C — Irena Andrassy (@IrenaAndrassy) 4 februari 2020

