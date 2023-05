Opgepakte burgemeester leidde niet alleen havenstad Odessa, maar mogelijk ook de maffia

Het is makkelijk om belastende informatie te vinden over Gennadi Troechanov (58), burgemeester van Odessa. De belangrijkste havenstad van Oekraïne heet ook wel de ‘hoofdstad van de misdaad’. En Troechanov wordt er al jaren van verdacht dat hij niet alleen de stad, maar ook de maffia leidt.

Anderzijds: als burgemeester in oorlogstijd doet hij het niet slecht, vinden ook veel tegenstanders.

Vanaf het begin van de grootschalige invasie was duidelijk dat Odessa hoog op het Russische verlanglijstje stond. De stad, met 1 miljoen inwoners, is het kroonjuweel van mala Rossija, Klein Rusland. Zo heet het deel van het huidige Oekraïne dat tsarina Catherina de Grote (1729-1796) toevoegde aan het Russische Rijk, wat Poetin aanvoert als bewijs dat het land eigenlijk van Rusland is. In maart vorig jaar rukten de Russen vanaf de Krim heel snel op naar Odessa, vermoedelijk geholpen door ‘foute’ Oekraïners. De pro-Russische Troechanov had zomaar in dat foute kamp kunnen zitten. Maar hij deed er alles aan om de Russen buiten de poorten te houden.

Imperium van schimmige bedrijfjes

Troechanov werd in 2012 gemeenteraadslid voor de pro-Russische Partij van de Regio’s. Twee jaar later, tijdens de Majdanrevolutie, moest partijleider en president Viktor Janoekovitsj het veld ruimen, het startsein voor Poetin om de Krim te annexeren en onrust te stoken in de Donbas.

Toen Troechanov in 2015 burgemeester werd, gold hij als voorvechter van de pro-Russische kiezers. Een van de beloften voor zijn herverkiezing in 2020 was het vernoemen van een straat naar maarschalk Georgi Zjoekov, de hoogste Sovjet-generaal tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar augustus verzette hij zich nog tegen verwijdering van het standbeeld van Catherina de Grote, maar drie maanden later liet hij zijn verzet varen.

Troechanovs politieke carrière werd overschaduwd door beschuldigingen, onder andere van het Oekraïense nationale anticorruptiebureau, over zijn banden met de maffia. In 2018 dook hij in de Paradise Papers op. Hij en zijn maten bestierden een imperium van schimmige bedrijfjes, en investeerden miljoenen in Londens vastgoed, zo bleek. Ook toen al liepen er juridische onderzoeken tegen hem.

Achtervolgd om verduistering

Bij de Italiaanse politie was hij eind jaren negentig al in beeld gekomen als bendelid. “Ze waren bijzonder gewelddadig”, vertelde een Italiaanse politieagent die hun telefoons had afgeluisterd aan de BBC. “Ik bleef zijn hoofd tegen een muur slaan tot het brak”, hoorde hij eentje zeggen. Troechanov, opgeleid aan de militaire academie in Odessa, bracht de bendeleden schietvaardigheden bij, aldus de politie, die niet kon optreden omdat de misdaden zich buiten Italië afspeelden.

In Oekraïne achtervolgt justitie hem al jaren voor verduistering bij de aankoop van gemeentegrond. Een districtsrechtbank sprak hem in 2018 vrij. Maar de zaak werd in 2021 heropend. Strijd tegen corruptie staat, ook in oorlogstijd, hoog op de agenda van de Oekraïense regering, al was het maar om te voldoen aan de voorwaarden voor het felbegeerde lidmaatschap van de Europese Unie. De autoriteiten die belast zijn met de strijd tegen corruptie lieten hem dinsdag vastzetten. Troechanov claimt dat hij slachtoffer is van valse beschuldigingen door de ‘bouwmaffia’.

