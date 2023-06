Opgeblazen dam was trots staaltje ingenieurswerk uit de Sovjettijd

De dinsdag opgeblazen Kachovka-stuwdam was de zuidelijkste van de zes grote stuwdammen in de rivier de Dnjepr, die van noord naar zuid door Oekraïne stroomt. De ruim 3 kilometer lange dam gold als een trots staaltje ingenieurswerk uit de communistische tijd. De bouw ervan werd begonnen onder Sovjet-leider Josef Stalin en afgerond in 1956 onder Nikita Chroesjtsjov. De voltooiing werd destijds door de Sovjets gememoreerd met de uitgave van een postzegel.

Het langwerpige stuwmeer erachter was met een oppervlakte van 2155 vierkante kilometer bijna twee keer zo groot als het IJsselmeer. Op sommige plekken aan de oever kon je de overkant niet zien.

Voordat de dam werd opgeblazen, was het stuwmeer van groot belang voor de omringende regio’s, in de eerste plaats omdat het boeren langs de rivier voorzag van irrigatiewater. Het meer leverde ook koelwater aan een kerncentrale bij het noordoostelijker gelegen Zaporizja. Via een kanaal stroomde bovendien water naar het zuidelijker gelegen schiereiland de Krim. Het schiereiland, dat in 2014 werd geannexeerd door Rusland, was voor ruim vier vijfde van zijn water afhankelijk van deze toevoer. De bijbehorende waterkrachtcentrale leverde daarnaast stroom aan bedrijven en huishoudens in het gebied.

Zelensky vergeleek verwoesting van de dam met inzet van een massavernietigingswapen

Russische troepen namen de dam kort na aanvang van hun invasie van Oekraïne begin vorig jaar in. Nadat de Russen zich onder Oekraïense militaire druk gedwongen zagen om zich terug te trekken op de zuidoever, werd de barrage voor hen een kritiek punt. De belangrijkste reden was dat er een weg overheen liep. Russische militaire planners vreesden dat de Oekraïners die, inmiddels verwoeste weg bij een tegenoffensief zouden gebruiken om snel met tanks en pantservoertuigen de rivier over te steken.

Toen de Oekraïners vorig jaar de noordoever van de rivier in de regio Cherson heroverden, waarschuwde president Volodymyr Zelensky al dat de Russen de strategische stuwdam met explosieven hadden ondermijnd. Zelensky vroeg het Westen om er bij Rusland op aan te dringen om de 30 meter hoge wal niet op te blazen. Daarbij vergeleek de president de mogelijke verwoesting met de inzet van een massavernietigingswapen. Volgens Zelensky dreigde bij een doorbraak een grote ramp.

Lees ook:

Zelensky: Russen bliezen waterkrachtcentrale dam van binnenuit op

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat de energiecentrale van de verwoeste dam van binnenuit is opgeblazen. “Russische terroristen hebben vandaag om 02.50 uur van binnenuit een ontploffing veroorzaakt bij waterkrachtcentrale Kachovka”, stelde hij op Telegram. Volg de laatste ontwikkelingen via het liveblog van Trouw.