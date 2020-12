Opeens is er een brexit-lichtpuntje, na weken pessimistisch rumoer

Na een periode van onafgebroken pessimistisch brexit-rumoer was er dinsdag opeens relatief goed nieuws. Het Britse dreigement om het eerste brexit-akkoord van vorig jaar te schenden, is definitief van de baan. Dat dreigement verpestte sinds begin september de sfeer tijdens de onderhandelingen over een beoogd tweede (handels)akkoord, dat er nog steeds niet is.

Terwijl iedereen in gespannen afwachting is van de komst woensdagavond van de Britse premier Boris Johnson naar Brussel, voor een ogenschijnlijk beslissende ontmoeting met EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen, kwamen de Britse minister Michael Gove en Eurocommissaris Maros Sefcovic met een heugelijke mededeling.

In hun parallelle overlegorgaan spraken die twee het afgelopen jaar over de uitvoeringsdetails van het vorig jaar oktober gesloten terugtrekkingsakkoord. Die details, over zaken als douaneformaliteiten en medicijnenleveringen, zijn nu uitgewerkt. Daardoor kan het terugtrekkingsakkoord volgens plan op 1 januari in werking treden, inclusief het veelbesproken protocol over Noord-Ierland.

‘Vangnet’

Voor de Britse regering is dat aanleiding om de gewraakte passages uit eerdere wetsvoorstellen, die indruisten tegen dat protocol, definitief te schrappen. Volgens Londen dienden de voorstellen als ‘vangnet’ voor als de afspraken met de EU niet zouden werken in de praktijk.

De clausules kwamen echter neer op een schending van het internationale recht en veroorzaakten een vertrouwenscrisis bij de EU. Zelfs de toenmalige Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden sprak er schande van. Hij waarschuwde dat Washington onder zijn leiding nooit een handelsakkoord met Londen zou sluiten als de Britten afspraken met de EU over Noord-Ierland aan de laars zouden lappen.

Nu is die kou dus uit de lucht, al vonden brexit-critici in de EU de blije reacties ook weer overdreven: alsof we moeten applaudisseren als een land zegt zich aan het internationale recht te houden.

Niettemin straalt deze ontwikkeling wel positief uit naar de zware handelsonderhandelingen van dit moment, ruim drie weken voor een dreigende no-deal-brexit. De EU heeft steeds gezegd dat het onmogelijk is een tweede akkoord te sluiten als de Britten aantoonbaar onbetrouwbaar zijn bij het naleven van eerdere afspraken. De Britse wetsvoorstellen leidden ertoe dat de EU zich nog harder ging opstellen in een van de drie grote probleempunten, namelijk toezicht op gemaakte afspraken en arbitrage in geval van overtredingen.

Intussen houdt de zinderende onzekerheid over wel of geen deal dezer dagen onverminderd aan. Alle schijnwerpers staan straks op het onderonsje in Brussel tussen Johnson en Von der Leyen, al onderstreepte een EU-commissiewoordvoerder dat die twee echt niet gaan onderhandelen om vervolgens met een akkoord naar buiten te stappen. Ze zouden hooguit hun onderhandelaars Barnier en Frost nieuwe instructies kunnen geven.

In de Britse pers verschenen de nodige artikelen over diepe verdeeldheid die de afgelopen week zou zijn ontstaan tussen rekkelijke en precieze EU-landen. In dat laatste blok, aangevoerd door Frankrijk, zouden ook Nederland, Italië en Spanje zitten. Daartegenover zouden onder meer Duitsland, Oostenrijk en Zweden bereid zijn de Britten wat meer tegemoet te komen.

Of het waar is? “Volledige eenheid”, tweette Barnier dinsdag nadat hij ministers van de EU-landen had bijgepraat. “We zullen onze toekomst nooit opofferen voor het heden. Toegang tot onze markt is aan voorwaarden verbonden.”

