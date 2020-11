Op vakantie naar Fucking? Het zit er niet meer in; het Oostenrijkse dorpje doet afstand van de naam

‘Fucking’ is een bekende Engelse krachtterm. Dit gegeven bezorgde het dorpje lange tijd veel faam, maar ook overlast: het plaatsnaambord werd meerdere malen ontvreemd; en het in beton vastschroeven van de palen van het bord loste dat probleem niet op. Daarnaast poseerden ook veel toeristen voor foto’s met het bord, en niet iedereen had daarbij kleren aan. Om deze activiteiten in de kiem te smoren, heeft het dorpsbestuur nu besloten op de naamsverandering over te gaan.

Fucking kwam door zijn naam regelmatig in de spotlights; in 2010 bracht een Duits biermerk een bier op de markt dat naar het dorpje vernoemd was; Fucking Hell. En, voor de liefhebbers van de Engelse taal: de Britse presentator Jeremy Clarkson reed voor het programma ‘The Grand Tour’ een route langs de plaatsen Wank, Kissing, Petting, Fucking en Wedding, allemaal in Oostenrijk.

Opvallend is overigens dat een ander plaatsje dat Fugging heet, in de buurt van Sankt Pölten, in 1836 exact dezelfde naamswijziging onderging.

