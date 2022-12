Op reis in oorlogstijd: eindelijk rijdt er weer een trein tussen Kiev en Chisinau

Op het perron bij spoor 4 van station Chisinau verstopt de Oekraïense conducteur Aleksandr Basarab (39) zijn neus in zijn elleboog. Ook passagiers die de trein naar Kiev willen nemen, of die naar Boekarest op spoor 3, duiken weg in hun jas. De motoren van de twee locomotieven staan op te warmen en in het waterkoude, windstille weer komt de rook na verbranding van de kolen als een stinkende deken over de perrons te liggen.

“De Moldavische infrastructuur is oud”, zegt conducteur Basarab nuchter. “Het spoor is niet geëlektrificeerd, en in slechte conditie.” En dus rijdt de trein langzaam, gemiddeld nog geen 35 kilometer per uur.

Maar wat geeft het. Trein 351/352 tussen Kiev en Chisinau rijdt sinds ruim een maand weer, voor het eerst sinds 1998. En dat drie keer per week. Een enkele reis duurt achttien uur. Maar het vliegverkeer tussen de twee hoofdsteden ligt door de oorlog stil en de Oekraïense spoorwegen zijn de laatste maanden betrouwbaar gebleken. Voor Oekraïners is Moldavië een van de landen waar ze naartoe kunnen vluchten, reden genoeg om de lijn in ere te herstellen.

“Het is ook een lijn met een belangrijke symboliek”, sprak de Oekraïense ambassadeur tijdens de ceremonie ter ere van de eerste rit op 6 november op het station van Chisinau. “Hij staat symbool voor onze samenwerking. Onze hechte relatie is veranderd in een broederschap.” De eerste rit werd uitgevoerd door de Overwinningstrein, een door Oekraïense kunstenaars beschilderde trein met zeven wagons die door het hele land rijdt.

Acht weken op, acht weken af

Zat Basarab voor de oorlog nog afwisselend drie weken op de trein en dan drie thuis, nu is het acht weken op, acht weken af. Zonder risico is het werk niet, met de infrastructuur als doelwit van Russische aanvallen. “Mijn vrouw en kind konden naar familie in Polen, maar ze peinzen er niet over. Wij blijven.”

Natalija Dombrovskaja Beeld Thijs Kettenis

Natalija Dombrovskaja (41) stapt wagon 6 binnen. Ze komt oorspronkelijk uit Loegansk, maar verhuisde vlak voor de Russische invasie naar Kiev, waar ze werkt bij een verzekeringsmaatschappij. “Ik heb gistermiddag in Kiev de trein genomen”, zegt ze nadat ze zich in haar coupé heeft geïnstalleerd.

“Vanmorgen ben ik naar het visumpunt van Canada gegaan. Ik wilde weten of ik in de zomer misschien daarheen kan verhuizen, als de oorlog dan nog niet voorbij is.”

Tijdens de rit terug heeft ze straks genoeg tijd om na te denken. “Ik doe het denk ik alleen in het slechtste scenario. Dan moet ik wel, wat is anders mijn toekomstperspectief?”

‘Geen idee wat ik zal aantreffen’

In het gangpad luistert Anastasija Bistrevska (28) mee. De Oekraïense woont in Israël, en is met haar demente grootmoeder onderweg naar Kiev voor een medische ingreep die in Tel Aviv te duur is. “Ik heb geen idee wat ik zal aantreffen”, zegt Bistrevska zacht. “Het zal vast anders zijn dan toen ik wegging, maar ik kan me daar nog geen voorstelling van maken. Ik ben heel zenuwachtig.”

Olena Nimanihina (52), haar man Viktor (55) en moeder Ljubov (72). Beeld Thijs Kettenis

Het is bijna kwart voor zes, de trein gaat vertrekken. Op het perron zwaaien Olena Nimanihina (52), haar man Viktor (55) en moeder Ljubov (72) uitbundig terwijl de trein zich in beweging zet. Viktor neemt door het raam een laatste foto van zijn dochter, die dankzij de trein een weekend kon overkomen.

“We hebben haar nu voor het eerst gezien sinds we op 10 april hiernaartoe zijn gevlucht”, zegt Olena, terwijl de blauwe wagons uit het zicht verdwijnen. “Ze wil niet weg uit Kiev, hoe zwaar het daar ook is, met maar zes uur elektriciteit per dag. Wij respecteren dat, het is háár keuze.”

De drie vertellen dat ze in 2014 al van Donetsk naar Kiev waren gevlucht. “Daar had ik een bedrijf dat kleding produceerde”, vertelt Viktor. “Ik ga proberen dat terug te krijgen.”

Hij wil verder praten, maar Olena haakt haar arm in die van haar man en maant hem tot zwijgen. “Hou op Viktor, die tijd ligt achter ons”, zegt ze, vriendelijk gedecideerd. “We moeten verder.”

