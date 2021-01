Op een oude geluidsopname lijkt de KGB moorden te beramen, met goedkeuring van Loekasjenko

Veel meer dan wat gemompel in de verte lijkt het in eerste instantie niet, maar wie goed luistert – en een aardig woordje Wit-Russisch spreekt – hoort de ene na de andere schokkende uitspraak. Afgelopen maandag publiceerde het online platform EUobserver een geluidsopname uit 2012 waarop naar verluidt de toenmalige directeur van de Wit-Russische KGB, Vadim Zajtsev, te horen is.

In het geluidsfragment informeert Zajtsev een aantal leden van de zogenaamde Alfa Groep, een elite-eenheid binnen de Wit-Russische geheime dienst, over aanstaande ‘anti-terreur’-operaties. Lijdend voorwerp van die plannen zijn politieke tegenstanders van het Wit-Russische regime en van president Aleksandr Loekasjenko, die op dat moment in het buitenland wonen.

Onder hen is onder meer de van oorsprong Wit-Russische journalist Pavel Sjeremet die destijds in Rusland woonde en werkte. In het gesprek, dat naar verluidt met een verborgen microfoon werd opgenomen, stelt Zajtsev dat de KGB ‘werk moet maken van Sjeremet die een enorme luis in de pels is’.

Een bom plaatsen

De toenmalige KGB-directeur doet een paar suggesties om de journalist om het leven te brengen. Zo stelt hij voor een bom te plaatsen zodat ‘die verdomde rat in stukken wordt gescheurd, met zijn benen in één richting en zijn armen in de andere richting’.

Hoewel er vooralsnog geen verder bewijs is dat de Wit-Russische KGB er iets mee te maken had, waren die woorden achteraf gezien bijzonder onheilspellend. In juli 2016 kwam de 44-jarige Sjeremet om het leven nadat zijn auto in het centrum van de Oekraïense hoofdstad Kiev met een autobom werd opgeblazen. Het onderzoek naar zijn dood loopt nog.

Het wrak van de auto waarin de 44-jarige journalist Pavel Sjeremet werd opgeblazen. Beeld AFP

In de conversatie bespreken de mannen in kwestie ook de moordplannen op drie politieke vluchtelingen die Wit-Rusland inruilden voor Duitsland om daar vrijwillig in ballingschap te gaan. Het gaat om het voormalige hoofd van de Wit-Russische anti-corruptiedienst Vjatsjeslav Doedkin, ex-gevangenisdirecteur Oleg Alkajev en oud-commandant van de speciale eenheden Vladimir Borodatsj. Alle drie zijn ze nog in leven.

De president is in afwachting

In de opname stelt de veronderstelde stem van Zajtsev dat ‘de president (Loekasjenko, red.) in afwachting is van de operaties’ en dat het staatshoofd een ‘speciale rekening’ met 1,5 miljoen dollar ter beschikking heeft gesteld voor het uitvoeren van de speciale missies.

Tot nog toe heeft de EUobserver de authenticiteit van de opname nog niet kunnen verifiëren vanwege de slechte kwaliteit van de opname. Wel bevestigt een bron binnen een inlichtingendienst van een Navo-lidstaat die bekend is met Zajtsjev dat het vrijwel zeker om de stem van de voormalige KGB-directeur gaat.

