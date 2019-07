Op Defensie mag ‘AKK’ tonen dat ze Merkel kan opvolgen

De voorzitter van de regerende CDU en beoogd opvolger van bondskanselier Angela Merkel wordt tot ieders verrassing de nieuwe minister van defensie van Duitsland. Annegret Kramp-Karrenbauer, bijgenaamd AKK, gaat het rampzalige departement leiden om haar reputatie op te vijzelen. Het wordt haar lakmoesproef.

De post kwam vrij omdat Ursula von der Leyen per onmiddellijk haar ambt neerlegt nu ze de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie wordt. Kramp-Karrenbauer nam in december vorig jaar het voorzitterschap van de CDU van Angela Merkel over. Ze zei, tot zelfs zeer ­recent, geen kabinetspost te ambiëren en haar handen vol te hebben aan het bijeenhouden van haar partij, waar de onmin op de rechtervleugel groot is over het migrantenbeleid van de huidige bondskanselier.

Conservatief karakter

Ondertussen verloor de Christelijk Democratische Unie onder ­leiding van AKK behoorlijk bij de ­Europese verkiezingen. De kersverse voorzitter van de CDU kreeg het ­online zwaar aan de stok met Duitse jongeren over het conservatieve ­karakter van de partij. In Duitsland werd zelfs van een levensgroot generatieconflict gesproken. En Kramp-Karrenbauer gooide in de publiciteit en met haar tweets alleen maar olie op het vuur, waardoor de brand groter werd in plaats van dat ze hem bluste.

Voor de achterban van de CDU bleef ze onzichtbaar, omdat ze geen bestuurlijke publieke functie had. Ze had wel ervaring met de kleine bondstaat Saarland als premier, maar niet op nationaal, laat staan op internationaal, niveau.

Bondskanselier

AKK kon dan wel de protegé van Merkel zijn en haar beoogd opvolger, maar dat gevoel werd niet erg ­gedeeld. In de peilingen zakte haar populariteit razendsnel. In een opiniepeiling door de Duitse televisiezender ZDF in juni dit jaar zei inmiddels 71 procent van de Duitsers haar niet als de nieuwe bondskanselier te zien.

Als minister van defensie kan Kramp-Karrenbauer zich bewijzen, maar het afbreukrisico is eveneens groot, zo leert het verleden. Mening bewindspersoon vond er zijn Waterloo. Het ­leger moet gereorganiseerd en ­gemoderniseerd worden. Het kampt met te weinig en verouderd materieel. ­Militairen zijn gedemoraliseerd. En het leger wordt geplaagd door onthullingen over extreemrechtse schandalen. AKK zal geconfronteerd worden met de Amerikaanse eis om meer budget vrij te maken in het ­kader van de Navo-afspraken en dat is tegen het zere been van coalitiepartij SPD.

Tegelijkertijd biedt de post Kramp-Karrenbauer de kans om een nationaal profiel op te bouwen als de nieuwe krachtpatser op defensie. Bovendien doet ze internationale ­ervaring op, hetgeen noodzakelijk is in Duitsland voor wie bondskanselier wil worden. Als het niet lukt om van deze ministersbaan een succes te maken, dan rest ook voor haar de politieke achterdeur.

Lees ook:

Het generatieconflict dat Duitsland in zijn greep houdt.

In de Duitse politiek woedt een generatieconflict. De clash: aan de ene kant tientallen YouTubers, die zich opwerpen als stem van de jongeren. Aan de andere kant de regerende politieke partijen, met name de christen-democraten van de CDU/CSU, van bondskanselier Angela Merkel.

Met ‘mini-Merkel’ Annegret Kramp-Karrenbauer krijgt Angela Merkel de gedroomde opvolger.

Niet criticus Friedrich Merz, maar de gematigde Annegret Kramp-Karrenbauer is de nieuwe voorzitter van de Duitse CDU. Angela Merkel kan haar politieke loopbaan nu met glans afsluiten.