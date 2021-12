Op de Filippijnen wachten ze nog altijd op hulp na tyfoon Rai, ‘De storm spaarde niemand’

De tyfoon Rai, op de Filippijnen Odette genoemd, sloeg donderdag al toe in Surigao. Burgemeester Ernesto Matugas vertelde op een lokaal radiostation hoe het natuurgeweld zijn stad op de uiterste noordpunt van het eiland Mindanao overviel.

“We stonden klaar om vijfduizend families te helpen”, aldus Matugas. “Maar we zijn allemaal getroffen, alle 170.000 inwoners. De storm spaarde niemand.” Toen het waarschuwingsniveau van het Filippijnse weerbureau Pagasa donderdag werd verhoogd, was het te laat. “We wisten gewoon niet dat het zo erg zou worden.”

Veel houten woonhuizen in Surigao zijn totaal verwoest, maar ook steviger gebouwen zijn zwaar getroffen. Zo is het dak van het gemeentehuis weggeblazen. Mensen staan in de rij voor schoon drinkwater uit een tankwagen.

Geen wasmachine, maar een monster

Matugas gaf zijn interview op zaterdag, maar maandag was er nog altijd geen hulp aangekomen in Surigao. De stad ziet er uit als een ‘oorlogsgebied’, meldt een verslaggever van de nieuwssite Rappler. Er is geen stroom, elektriciteitspalen zijn omgewaaid en kabels gebroken. Mobiele telefoons hebben geen signaal.

Ook het eiland Dinagat is zwaar getroffen, zegt gouverneur Arlene Bag-ao. De Filippino’s zijn wel wat gewend, ieder jaar razen ongeveer twintig tyfoons over het land. Bag-ao vertelde persbureau Reuters hoe ze Rai heeft ervaren. “Eerder voelde het alsof je in een wasmachine zit, deze keer leek het op een enorm monster dat overal tegenaan knalde en bomen, golfplaten en daken oppakte en die alle kanten op smeet. De wind wervelde van noord naar zuid en oost naar west, zes uur lang.”

Dinagat ligt dicht bij Surigao, maar lijkt wat beter voorbereid te zijn geweest. Er vielen zeker veertien doden op het eiland, zegt Bag-ao, maar dat hadden er veel meer kunnen zijn als een groot deel van de bevolking niet was geëvacueerd.

Op de eilanden Cebu, Negros en Bohol, in het midden van de Filippijnen, is de verwoesting nog groter. Daar zijn ook de meeste doden geteld, het totaal in de Filippijnen lag gisteren op 375 slachtoffers. Er worden nog meer dan vijftig mensen vermist, zeker vijfhonderd zijn zwaar gewond.

Ook de vaccinatiecampagne is geraakt

President Rodrigo Duterte beloofde snel trucks met de eerste levensbehoeften te sturen. Maar op meer structurele hulp is het nog even wachten, zei hij zondag tijdens een bezoek aan een getroffen gebied op het eiland Bohol.

“Ik weet zeker dat vandaag of morgen een konvooi met rijst en water komt”, zei Duterte. “Geef ons daarna alstublieft meer tijd voor de miljoenen die ik heb beloofd. Er is geld, maar dat kunnen we niet uitgeven omdat de begroting voor het volgend jaar nog niet klaar is.”

Door de verwoesting komt ook de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus in gevaar. Mensen kunnen de medische centra moeilijk bereiken en daar blijven de vaccins niet gekoeld als de stroom uitvalt. Ruim veertig miljoen van de 109 miljoen Filippino’s zijn inmiddels ingeënt. Het streven was om nog dit jaar boven de vijftig miljoen uit te komen.

