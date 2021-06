Op de camping in Maisons-Laffitte komen de reserveringen eindelijk weer binnen

Het zwembad wordt gevuld, het gras gemaaid en het sanitair en het lokaal met flipperkast en tafelvoetbalspel krijgen een laatste schoonmaakbeurt. Camping Paris Maisons-Laffitte, hemelsbreed 15 kilometer ten westen van Parijs, is bijna in gereedheid voor de opening vrijdag.

In de receptie bij de hefboom gaat voortdurend de telefoon. “Gelukkig maar”, lacht Erwin De Faria (29) vanachter de balie. “Het doet ons echt goed om te zien dat de machine weer op gang komt. Je merkt dat mensen er veel zin in hebben. En wij willen natuurlijk heel graag weer echt aan het werk.”

De bellers zijn nu vooral Parijzenaren die zich melden voor een mobilhome in het weekend. “Sommigen kwamen hier elke week”, vertelt de Nederlandse directrice Pauline Stappers terwijl zij een rondleiding over het zonovergoten terrein geeft. “Wij zijn ideaal voor wie de stad uit wil, terwijl onze buitenlandse gasten hier juist komen voor wat Parijs – op 25 minuten met de trein – heeft te bieden.”

Nederlanders maken in normale tijden zo’n 25 procent uit van de clientèle en daarmee bezetten ze na de Fransen de tweede plaats in Maisons-Laffitte. Stappers (30) telt 255 Nederlandse reserveringen voor het hoogseizoen. Veel daarvan werden al een tijd geleden gedaan. “Normaal zie je eind december een piek in de reserveringen, maar die bleef nu uit. Eind april trok het aan, omdat toen bekend werd wanneer bijvoorbeeld de restaurants en Disneyland weer open zouden gaan. Vanaf dat moment ging het de goede kant op.”

In Frankrijk zijn PCR-testen gratis

Voor Nederland is Frankrijk nog steeds een ‘oranje’ land, ondanks het geringe aantal besmettingen (nu 69 per 100.000 inwoners). Oranje betekent dat iedereen die Frankrijk heeft bezocht, niet naar huis kan zonder bewijs van een negatief testresultaat mee te nemen. Frankrijk biedt PCR-testen gratis aan, om het toerisme te steunen.

De oranje status van Frankrijk wordt naar verwachting omgezet in geel voor de schoolvakanties in Nederland beginnen. Het RIVM werkt met Europese cijfers die niet de laatste stand van zaken weergeven en loopt dus achter de feiten aan. Het gedoe rond de kleuren schrikt haar klanten hoe dan ook niet af, meent Stappers. “De regels zijn nu in ieder geval duidelijk, dat was een week geleden nog niet het geval. Toen wisten we bijvoorbeeld niet hoe je moest aantonen dat je bent gevaccineerd. Nu weten we dat dit met het gele boekje kan.”

Voor de vaccins van AstraZeneca, Pfizer en Moderna geldt dat de laatste tweede prik minimaal twee weken geleden moet zijn gegeven. Voor het Janssen-vaccin (dat bestaat uit een enkele dosis) is dat vier weken.

Wie niet is gevaccineerd, moet een recente uitslag van een PCR-test kunnen laten zien, dat wil zeggen van maximaal 72 uur oud. Wie met de auto komt, hoeft zijn gele boekje hoogstwaarschijnlijk aan niemand te tonen, de kans op controle op de snelweg is erg klein. Wie de Thalys of het het vliegtuig neemt, moet wel rekening houden met een controle.

Frankrijk is dé Europese zomerhit, zegt de Franse staatssecretaris

Paris Maisons-Laffitte is een viersterrencamping op een eilandje in de Seine met veel groen. Het vizier is gericht op de bovenkant van de markt. De meest recente mobilhome aan het water met uitzicht op de passerende boten kost in de laatste week van juli bijvoorbeeld 1127 euro, inclusief beddengoed, plancha (grilplaat), een kit bébé (kinderstoel en bedje) en de zogenoemde eindschoonmaak. Voor meer veeleisende klanten heeft Stappers vijf luxehutten op palen (vier personen) die 160 euro per nacht kosten.

De mobilhomes lopen goed, maar wat de gewone plaatsen voor tenten en caravans betreft is er nog meer dan genoeg ruimte. Er is dus nog genoeg werk te doen, beaamt Stappers, die vorig jaar in Maisons-Laffitte begon. “We hebben nu al meer omzet dan in 2020. Maar we zitten op de helft van wat ze zouden willen.”

Volgens de Franse staatssecretaris voor toerisme Jean-Baptiste Lemoyne is er alle reden voor optimisme. Hij meldde woensdag dat het aantal reserveringen van vakantiehuizen flink hoger is (30 procent) dan op hetzelfde moment in 2019, het laatste normale jaar. Er is duidelijk een envie de France, volgens Lemoyne: “Men wil graag komen, Frankrijk wordt dé Europese zomerhit dit jaar.”

