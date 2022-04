Op de Antillen krijgen alleenstaande ouders minder hulp dan in Nederland, blijkt uit rapport

Caribische alleenstaande ouders en hun kinderen hebben het een stuk moeilijker dan Europees-Nederlandse eenoudergezinnen in armoede. In hun rapport Caribische kinderen van de rekening concluderen de Ombudsman en de Kinderombudsman dat hulpregelingen als zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of wettelijke schuldhulpverlening ontbreken voor Caribisch-Nederlandse ouders.

Situatie is vaak schrijnend

Ook een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals die in Europees Nederland geldt, kennen eilandbewoners niet. Ondertussen is de situatie bij alleenstaande, vaak jonge ouders doorgaans schrijnend.

Dit verschil in behandeling tussen inwoners van Caribisch Nederland en de inwoners van Europees Nederland heeft te maken met een bepaling in de Nederlandse grondwet die onderscheid vanwege de ‘bijzondere omstandigheden van eilanden’ toestaat. Hiertoe behoren onder meer economische en sociale omstandigheden op de eilanden, de schaalgrootte en de afstand tot Europees Nederland.

De ombudsmannen vinden dat er zo snel mogelijk een realistisch bestaansminimum voor deze ouders moet worden vastgesteld. Wat zijn de werkelijke kosten van hun levensonderhoud? Ook moeten jonge, alleenstaande ouders in staat worden gesteld om een opleiding te volgen.

De hele dag van huis

Instanties die zich inzetten voor armoedebestrijding moeten beter samenwerken om deze alleenstaande ouders van hulp te voorzien. Zij hebben vaak meerdere slecht betaalde banen, zijn de hele dag van huis en kunnen onvoldoende aandacht, liefde en zorg aan hun kinderen besteden. Het ministerie van binnenlandse zaken zou hier het voortouw in moeten nemen, vinden de ombudsmannen.

Ook hopen zij dat er een grotere rol komt voor kinderopvang. Die moet niet alleen gratis en onder kantooruren beschikbaar zijn, maar juist ook buiten de normale kantooruren om, omdat veel ouders in de avond of het weekend werken.

