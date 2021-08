Op de ambassade van Afghanistan in Den Haag zijn de zorgen groot. ‘Alles is kapot’

Op een tafeltje in de wachtruimte van het Afghaanse consulaat in Den Haag ligt een fotoboek met de titel Another Afghan Story. Niemand neemt de moeite erdoorheen te bladeren. Deze maandagochtend hebben de wachtenden hun hoofd bij hun eigen verhaal van zorgen, angst om familieleden en verdriet over de weg die hun land nu in is geslagen.

De Afghanen hopen dat de vertegenwoordiging van hun land nog steeds paspoorten kan uitgeven of papieren legaliseert. Een geldig Afghaans paspoort is bijvoorbeeld nodig om een Nederlands paspoort te krijgen.

‘Niet vanwege de Taliban’

Khalid is hier maandag als een van de eersten gearriveerd, in de hoop dat het consulaat, een ruimte in het souterrain van de ambassade, toch nog open zou gaan. “Ik ben hier omdat ik afstand wil doen van mijn Afghaanse paspoort. Niet vanwege de Taliban. Het afstand doen is gewoon een voorwaarde om een Nederlands paspoort te krijgen.”

Hij zou eigenlijk vrijdag naar een bruiloft gaan, net buiten Kaboel. “Maar nu: alles is kapot.” De snelle machtswisseling heeft in de familie van Khalid nog meer problemen veroorzaakt. Zijn ouders zijn op vakantie in Afghanistan en zitten er nu vast. Ook heeft hij een vrouw daar, die eigenlijk hierheen zou moeten komen via een officiële procedure, waar een taalexamen onderdeel van is. “Ik weet niet hoe dat allemaal zal gaan de komende tijd.”

De tijd tikt voorbij en de wachtruimte raakt vol met andere Afghanen. Moeders met kinderen. Ook al zijn de Taliban nu net aan de macht, velen zijn teleurgesteld en zeggen verbaasd te zijn dat Afghanistan zo in de steek wordt gelaten. Susan (56) is haar geboorteland ontvlucht nadat de Taliban in 1996 voor de eerste keer aan de macht kwamen. Ze gelooft er niks van dat de groepering zich nu anders gaat gedragen dan toen. “Het is een gevaarlijke club. Nooit vertrouwen.”

Nauwelijks geslapen

Intussen steunt een vrouwelijke consulaatmedewerker steeds vermoeid met haar hoofd tegen haar hand. Velen hier hebben afgelopen weekend nauwelijks geslapen. Maar het consulaat is open en papieren gaan heen en weer. Een bezoekster neemt plaats achter het gordijntje in een zelfbediening-fotohokje. Een medewerker laat zich ontvallen dat hij wellicht asiel in Nederland zal moeten aanvragen.

Rozia komt binnen, samen met haar twee puberdochters. Ze moet een officieel stempel krijgen op papieren van een Afghaanse universiteit. Ze heeft medicijnen gestudeerd in Kaboel, maar de studie nooit helemaal afgemaakt omdat haar man naar Nederland wilde. Maar algauw liep het huwelijk stuk, onder andere omdat hij niet wilde dat zijn vrouw hier verder zou studeren. “Wat dat betreft”, zegt Rozia, “zijn veel Afghaanse mannen heel erg conservatief.” Het zou haar niet verbazen als daarom de Taliban ook door bepaalde mensen juist worden verwelkomd.

Ook zeggen meerdere mensen dat ze blij zullen zijn als een Talibanregime een einde kan maken aan alle bombardementen en ander militair geweld, dat zoveel slachtoffers heeft gemaakt in de afgelopen twintig jaar. Khalid vindt het goed dat de machtsoverdracht niet met grof geweld gepaard is gegaan.

‘Misschien komt er ook rust en veiligheid’

Ayaz, een bebrilde man met een gescheurde camouflagebroek: “Het zal zeker weer een streng islamitisch land worden, maar er komt misschien ook rust en veiligheid”. Hij vindt het ook goed dat de Amerikanen zijn vertrokken. “Ze hadden nooit moeten komen en hadden moeten leren van Rusland dat ook is vertrokken. Dat geld van al die bommen hadden ze beter aan de Afghanen kunnen geven.”

Het consulaat, zo laat de consul weten, is voorlopig nog open en wacht op berichten uit Kaboel. Intussen blijft het fotoverhalenboek over Afghanistan in de wachtruimte nog steeds onaangeroerd. De meeste bezoekers zijn te druk bezig met hun smartphones, zorgelijk kijkend naar wat zich nu afspeelt in hun geboorteland.

De volledige namen van de Afghanen die aan het woord komen zijn bekend bij de redactie.

