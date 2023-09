Op de Afrikaanse Klimaattop gaat het vooral over geld

Het was even wennen. De Keniaanse president William Ruto verplaatst zich normaal altijd in een stoet geblindeerde SUV’s, met chauffeurs en bodyguards. Op de eerste editie van de ‘Africa Climate Summit’ – een speciaal op het Afrikaanse continent gefocuste klimaattop – arriveerde het staatshoofd echter zelf, achter het stuur van een kleine, zwart-gele elektrische auto.

En niet alleen zijn vervoersmiddel was anders, ook de toon die de president aansloeg was nieuw. “Afrika heeft de sleutel in handen om de wereldeconomie CO 2 -vrij te maken”, zei het Keniaanse staatshoofd, de initiatiefnemer van de top, zelfverzekerd in zijn openingsspeech. Onder de duizenden aanwezigen bevonden zich zeker twintig Afrikaanse regeringsleiders.

De klimaattop vindt van maandag tot en met woensdag plaats in de Keniaanse hoofdstad. De tegelijkertijd georganiseerde klimaatweek wordt bijgewoond door vele tienduizenden bezoekers. Hoewel Afrika verantwoordelijk is voor minder dan vier procent van de wereldwijde CO 2 -uitstoot, wordt het continent onevenredig hard geraakt door klimaatverandering. Zo hebben veel landen al te maken met toenemende droogte, ernstige overstromingen en niet eerder voorkomende orkanen.

Miljarden dollars

Ondanks de penibele situatie is de toon van de top opvallend optimistisch. Zo moet volgens president Ruto veel meer worden geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Daarbij wil Kenia als voorbeeld dienen: de grootste economie van Oost-Afrika haalt op dit moment al 93 procent van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, waaronder zonne-energie, aardwarmte en waterkracht.

Een week eerder zei de Keniaanse minister van milieu ook al dat het wereldwijde beeld van Afrika moet veranderen “van een continent dat het slachtoffer is van honger, hongersnoden en overstromingen”, naar een verenigd Afrika “dat klaar is om kapitaal aan te trekken dat tijdig, rechtvaardig en grootschalig is, om zo de wereld te kunnen leiden bij het aanpakken van klimaatverandering.”

Financiële compensatie is een belangrijk onderwerp op de top. De Keniaanse president hintte al naar meer financiële compensatie in ruil voor het beschermen van Afrika’s enorme biodiversiteit, waaronder het tropische regenwoud in het Congobekken. Dit is een van de grootste koolstofputten ter wereld: het gebied slaat ongeveer 29 miljard ton CO 2 op, grofweg drie keer de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in de wereld. “In een eerlijke wereld zou dit zich vertalen in miljarden dollars”, stelde Ruto in zijn speech.

Valse oplossingen

Verschillende maatschappelijke organisaties vrezen echter dat de top vooral over financiële compensatie zal gaan en nauwelijks over oplossingen. Zo hebben meer dan 500 maatschappelijke organisaties een brief naar Ruto en de andere leiders gestuurd. Daarin verwijten ze de organisatoren dat het evenement wordt gekaapt door westerse regeringen, ngo’s en consultancybedrijven. Hierdoor zou er te veel focus liggen op “CO 2 -kredietmarkten, CO 2 -opslag en klimaatpositief zakendoen”.

“Deze valse oplossingen komen enkel voort uit westerse belangen”, vertelt Amos Burudi Wemanya van Power Shift Africa, één van de medeondertekenaars. “In werkelijkheid zullen deze zogenaamde oplossingen rijke landen en grote bedrijven aanmoedigen om de wereld nog verder te vervuilen, veelal ten nadele van Afrika.” Bij veel projecten blijkt het moeilijk aan te tonen dat ze daadwerkelijk een CO 2 -reductie opleveren, terwijl bedrijven ze wel gebruiken om op papier vervuilende activiteiten te compenseren.

Bij de afsluiting van de top op woensdag zullen de Afrikaanse regeringsleiders met een ‘Verklaring van Nairobi’ komen. Groot-Brittannië heeft de eerste dag al 49 miljoen Britse pond (57 miljoen euro) toegezegd voor projecten die mensen helpen bij het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering.

Volgens president Ruto moet klimaatverandering echter niet langer als probleem, maar als een kans worden gezien. Ter illustratie stelde de president dat Afrika een sleutelspeler is in de winning van mineralen voor de energietransitie. Zeker dertig procent van de voorraden van deze kritieke mineralen, waaronder lithium, grafiet en kobalt, bevinden zich op het continent. Ruto vindt dat Afrika ook een rol zou moeten gaan spelen in het verwerken van de mineralen en het produceren van batterijen en elektrische auto’s. Dit zou volgens het staatshoofd zorgen voor meer economische ontwikkeling en helpen om emigratie naar rijke landen terug te dringen.

