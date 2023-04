Op date met een Wagner-huurling

Ook in Rusland zijn de gevolgen van de oorlog steeds zichtbaarder. Aflevering elf over de impact van de oorlog en strafmaatregelen op de gewone burger.

Het was vooral haar menselijke interesse die Doenja Karenina in eerste instantie ertoe bewoog om met Aleksandr af te spreken. Want toen de vertaalster uit Rostov aan de Don via een datingapp aan de man werd gekoppeld, wist ze meteen al dat er geen ze-leefden-nog-lang-en-gelukkig-toekomst voor hen in het verschiet lag. “Op zijn profielfoto werd meteen duidelijk dat hij een militair was en met soldaten hoef ik absoluut mijn leven niet te delen”, vertelt ze over de telefoon vanuit haar woonplaats in het zuiden van Rusland vlak voordat ze een foto van de man in kwestie doorstuurt.

Op de afbeelding gaat de 33-jarige Aleksandr gehuld in een militair camouflagepak. Legerkisten aan zijn voeten, bivakmuts over het hoofd en een snipergeweer inclusief telescoopvizier bungelend voor zijn middel. “Hij nodigde me uit voor een diner”, gaat Karenina verder. “Aanvankelijk was ik sceptisch, omdat hij af wilde spreken op een verlaten plek langs de rivier, maar ik was zo benieuwd naar zijn verhaal, naar wat voor man dit was, dat we uiteindelijk toch hebben afgesproken. Maar wel op een andere plek.”

Aleksandr zette bovendien een vrij opmerkelijke tactiek in om haar te overtuigen. “Hij stuurde me voordat we elkaar zagen een boodschap dat ik niet door ‘zomaar’ een man werd uitgenodigd, maar door een senior luitenant van de Wagner Groep (het beruchte particuliere huurlingenleger van oligarch Jevgeni Prigozjin dat in Oekraïne meevecht aan de zijde van het Kremlin, red.). Hij was er trots op en dat vond ik lachwekkend en benauwend tegelijkertijd, maar het prikkelde óók mijn nieuwsgierigheid. Het was daarom eerder een soort antropologische of journalistieke interesse die me ertoe bewoog om op zijn verzoek in te gaan.”

Westwaarts naar het front

Tijdens het etentje vertelde de Wagner-huurling dat hij even op verlof was om uit te rusten van de strijd die hij leverde in Oekraïne. Over een week zou hij weer westwaarts trekken naar het front. “Hij vertelde dat hij na zijn school direct bij het leger ging en inmiddels al meer dan negen jaar bij Wagner actief is als scherpschutter, uitsluitend in Oekraïne en ook al vóór de oorlog. Ik kan het gevoel dat me overviel toen hij die woorden uitsprak maar moeilijk omschrijven. Dat iemand een soldaat is voor het Russische leger is zeker in deze tijden al vrij onverteerbaar, maar deze man ligt dagelijks in de bosjes om aan de lopende band mensen met zijn snipergeweer te vermoorden.”

Heel veel details gaf Aleksandr overigens niet over zijn diensttijd. “Al deze gasten moeten voorzichtig zijn met wat ze zeggen. Wel vertelde hij me dat hij al jaren nauwelijks een oog dicht doet, omdat hij altijd alert is. Hij verkeert constant in de hoogste staat van paraatheid en daardoor slaapt hij amper.” Dat bleek des te meer toen Karenina aan het eind van de afspraak bij hem in de auto stapte toen hij aanbood om haar naar huis te rijden. “Ik ben nog nooit zo bang geweest naast iemand in de auto. Hij reed met bizar hoge snelheid door de stad, alsof hij zijn dagelijks shot adrenaline nodig had. Het was doodeng”.

Eenmaal thuis zei Karenina gedag en sindsdien heeft ze niets meer van hem gehoord. “Daar heb ik ook geen behoefte aan, maar het is veelzeggend voor de schimmige wereld waarin hij opereert.” Al merkt de 41-jarige Russin wel dat Wagner in Rusland zelf steeds meer op de voorgrond treedt. “Er is hier in Rostov onlangs een rekruteringscentrum van Wagner geopend in een lokale sportschool. Vrijwilligers kunnen zich daar aanmelden om mee te vechten in Oekraïne, maar ik heb nog niet gehoord dat er ook werkelijk mensen komen. Niet iedereen is zo gek als Aleksandr.”

De naam van Doenja Karenina is om veiligheidsredenen gefingeerd. Haar echte naam is bekend bij de hoofdredactie.

Lees ook:

Ook op datingapp Tinder laat de oorlog in Rusland zijn sporen na

Ook in Rusland zijn de gevolgen van de oorlog zichtbaar. Op datingapp Tinder komen vrouwen steeds meer profielen tegen van mannen in de oorlog.