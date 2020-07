Op dag drie van de EU-top vraagt Orbán: ‘Waarom haat Rutte mij zo?’

De sfeer op de EU-marathontop was al slecht, maar is zondag onder het vriespunt gezakt. Nadat de Franse president Macron zaterdagavond boos uit een overleg met onder anderen premier Rutte was gelopen en had gedreigd het vliegtuig terug naar huis te pakken, was het vandaag de Hongaarse premier Orbán die zijn pijlen op de Nederlandse premier richtte.

“Als een akkoord wordt geblokkeerd, is dat niet vanwege mij, maar vanwege die Nederlandse jongen (‘the Dutch guy’)”, brieste Orbán tegenover journalisten.

De Hongaarse premier verwees naar de rechtsstaat-discussie, die voor nog heel wat hoofdbrekens zal zorgen. “Ik weet niet wat de persoonlijke reden is voor de Nederlandse premier om mij of Hongarije te haten. Maar hij valt zo hard aan. Hij vindt dat Hongarije financieel gestraft moet worden, omdat het de rechtsstaat niet respecteert. Die positie is onaanvaardbaar, omdat er nog steeds geen beslissing is over de rechtsstaat-situatie in Hongarije.”

De Hongaarse premier Victor Orbán. Beeld EPA

Orbán was nog niet uitgeraasd. “Als er een breuk komt, is het vanwege hen, niet vanwege mij. Ik ben niet voor een blame game, maar de Nederlandse man is verantwoordelijk voor de hele rotzooi die we nu hebben.”

‘Iedereen loopt wel eens een zaal uit’

Deze derde, extra dag van de EU-top over de meerjarenbegroting en een omvangrijk corona-herstelfonds kent twee hoofdthema’s: de omvang van het aandeel subsidies in dat coronafonds en de link tussen al dat Europese geld en het respecteren van de rechtsstaat. Daarnaast is de twistappel van de eerste dag – de Nederlandse eis om vetorecht te krijgen bij beslissingen over het vrijgeven van subsidies – ook nog niet helemaal verdwenen.

Rutte erkende in de nacht van zaterdag op zondag dat Macron ‘kribbig’ was weggelopen uit een discussie over de omvang van het herstelfonds, om er op zijn bekende laconieke toon aan toe te voegen: “Iedereen loopt wel eens een zaal uit.”

Een ander onderonsje: voorzitter van de Europese Raad Charles Michel (links) met tegenover zich aan tafel de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Beeld EPA

De Duitse bondskanselier Merkel, die bij hetzelfde avondoverleg ook tekenen van irritatie schijnt te hebben vertoond, begon nuchter aan dag drie. “Dit is zeker de beslissende dag. Er is veel goede wil maar er zijn ook veel verschillende standpunten. Het is ook mogelijk dat er vandaag geen resultaat ligt.”

