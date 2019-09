Op campagne met Elizabeth Warren: 'Het is echt tijd voor impeachment’

Presidentskandidaat Elizabeth Warren wil Trump al langer laten afzetten. Ze is niet meer de enige.

Voor Elizabeth Warren is het afzetten van Donald Trump geen nieuwe gedachte. “Hallo Keene!” roept ze, als ze het podium op springt dat is opgebouwd op de campus van Keene State College. Ze laat het klinken alsof ze een geliefde oude bekende weer ontmoet, en in zekere zin is dat zo. “Ik was hier ook twee dagen nadat het Mueller-rapport uitkwam. En ik had net een oproep gedaan om Donald Trump af te zetten.” Haar publiek juicht goedkeurend.

Het was Warren destijds al snel duidelijk, toen ze dat rapport las over de Russische inmenging in de verkiezingen van 2016. “Toen het uitkwam ging ik die middag meteen lezen, tot diep in de nacht. De volgende ochtend had ik het uit en ik zei: ‘Dit is het dan.’”

Het verwelkomen van Russische hulp bij die verkiezingen en het hinderen van het onderzoek daarnaar waren voor Warren al voldoende ­redenen om voor impeachment te zijn: “Niemand staat boven de wet, zelfs de president van de Verenigde Staten niet. Maar nu weten we ­bovendien dat als het Congres deze man niet ter verantwoording roept, hij de wet opnieuw en opnieuw zal schenden. Het is echt tijd voor impeachment. Nu. Ik hoop dat het gaat gebeuren en dat het snel zal gaan.”

Daarna gaat Warren, die wil meedoen aan de volgende presidentsverkiezingen, over op haar standaard campagnespeech: over haar jeugd in een arm gezin, haar droom om leraar te worden, haar ontslag omdat ze zwanger werd, haar studie rechten, een hoogleraarschap aan de Harvard universiteit en uiteindelijk verkiezing in de Senaat. En over haar voorstellen voor wat ze standaard ‘grote, structurele verandering’ noemt, plannen om het ­leven voor Amerikanen met een bescheiden inkomen makkelijker te maken. Die concreetheid – ‘Warren heeft er een plan voor’ werd haar officieuze slogan – overtuigt steeds meer kiezers. Sinds deze week staat ze in landelijke peilingen voor het eerst een procentje voor op de man die tot nu toe favoriet was, ex-vicepresident Joe Biden.

Aanhangers van Elizabeth Warren in Keene. Beeld Ellen Kok

Liever vandaag dan morgen

Dat Warren het verder niet over impeachment had, vindt TJ Filip uit Keene een gemiste kans. “Het was een gelegenheid om te bepalen hoe er over dit belangrijke onderwerp gepraat wordt.”

Het gejuich van Warrens publiek laat er weinig twijfel over bestaan dat de Democratische kiezers die naar haar luisteren Donald Trump liever vandaag dan morgen kwijt zijn. Maar niet alle Democraten zijn al zo ver, en onder Republikeinen is de steun voor Trump nog groot. Zelfs toen het voor Trump pijnlijke rapport van speciaal aanklager Robert Mueller uitkwam, bleef in peilingen een meerderheid van de ondervraagde kiezers tegen afzetting.

Gedurende die periode hield Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, impeachment tegen, iets wat veel Democratische kiezers misschien als leidraad namen. Pelosi deed dat onder andere omdat de Democratische fractie 23 leden telt die vorig jaar werden gekozen in districten waar in 2016 Donald Trump de meeste stemmen kreeg. Ze vreesde dat een poging om Trump af te zetten, de naar de Democraten overgelopen kiezers terug naar de Republikeinen zou drijven bij de volgende verkiezingen, in 2020.

Maar het is opvallend dat een groot aantal van die afgevaardigden in ‘Trump-districten’ nu ook voor impeachment zijn. Kennelijk krijgen ze van de kiezers in hun district geen signalen dat ze dat te ver vinden gaan.

De meest recente peiling, van dinsdag, stelt de vraag over afzetting met het concrete geval erbij: ‘Als president Donald Trump militaire hulp aan Oekraïne opschortte met het doel functionarissen van het land te stimuleren onderzoek te doen naar zijn politieke rivaal Joe Biden en zijn zoon, zou u dan voor of tegen impeachment zijn? Een meerderheid, 55 procent, was in dat geval voor, en 39 procent tegen. De Democraten, en meer nog de Republikeinen, zullen de komende dagen met spanning ­afwachten of die trend doorzet.

