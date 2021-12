Op Belgische scholen moeten kinderen nu een mondkapje dragen. Hoe gaat dat? ‘Zijn het beu, maar het is nodig’

Zouden de kinderen in de klas van juf Pascale op Brugge Centrum de les leuk vinden of stiekem zitten te gapen? Het is gissen naar het antwoord. Alle leerlingen dragen een mondkapje deze donderdagochtend, hoewel dat niet bij iedereen van harte gaat. Siebe (8) vindt het lastig om te praten met een mondkapje op, volgens Luna (7) is het mondkapje te warm en Rafaëlla (8) zegt dat het nu moeilijker is om te ademen.

De kinderen zitten aan tafels die als kleine eilandjes zijn verspreid door het klaslokaal. Die indeling is een van de coronamaatregelen op school. Ook staan de ramen en deur open voor ventilatie.

Graag of niet, de kinderen van juf Pascale hebben geen keus. Sinds woensdag geldt een mondkapjesplicht op alle Belgische scholen voor kinderen van zes jaar en ouder. Het is één van de nieuwe ingrepen om het hoge aantal coronabesmettingen onder kinderen terug te dringen. Vooral bij kinderen onder de twaalf jaar stijgt het aantal besmettingen snel, blijkt uit cijfers van het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano. Daarnaast wordt de kerstvakantie een week vervroegd voor de basis- en kleuterscholen. Het is de derde keer in drie weken tijd dat in België strengere coronamaatregelen zijn ingevoerd.

‘Waanzin’

Schooldirecteur Alain Vansassenbroeck (54) ondergaat de nieuwe maatregelen gelaten. “Ik leg me erbij neer, ik volg de wet”, zegt hij. “We moeten vertrouwen hebben in de wetenschap.” Zijn neus en kin zijn bedekt met een mondkapje, zijn lange baard piept eronderuit. Vansassenbroeck zegt geen last te hebben gehad van weerstand van ouders of kinderen: alle 180 leerlingen dragen een mondkapje. Als een kind het is vergeten, kan die er eentje bij de directeur ophalen. “Dan teken ik er bijvoorbeeld een smiley op. Je moet het op een positieve manier benaderen.”

Naast het ongemak staat het mondkapje het leerproces soms in de weg, weet Katrien Buytaert (48). Ze geeft onder meer Nederlandse les aan twee leerlingen uit Somalië en Pakistan. “Door het mondkapje kun je de mond niet zien. Dat maakt het lastig om woordjes te oefenen”, zegt ze . “Mimiek en expressie zijn heel belangrijk bij het leren van een nieuwe taal.” Ook maakt ze zich zorgen om de extra week kerstvakantie. “Leerlingen zijn na drie weken alweer een hoop kennis vergeten.”

De coronacrisis heeft het werk van de directeur flink veranderd, zegt hij. Hij moet dagelijks oplossingen vinden voor allerlei praktische zaken, zoals ICT-problemen nu de lessen ook digitaal worden gegeven of het verplaatsen van de rapportgesprekken nu de kerstvakantie plots een week eerder begint. “Het is waanzin”, zucht Vansassenbroeck peinzend. “Aanpassen, aanpassen, aanpassen.” Toch blijft hij de regels volgen. “We zijn het beu, maar het is nodig.”

Verzet

Niet overal in België verliep het ingaan van de nieuwe maatregel zo soepel als op Brugge Centrum. Bij basisschool Sint-Paulus in Kortrijk, bij de grens met Frankrijk, stond maandag een groep betogers met borden bij de ingang. Bij de Sint-Johannaschool in Wommelgem, nabij Antwerpen, werd diezelfde dag de politie ingeschakeld naar aanleiding van een brief van een ouder die dreigde “actie te ondernemen” als de mondkapjesplicht werd ingevoerd. Katholiek Onderwijs Vlaanderen schreef in een open brief kinderen zonder mondkapje niet toe te laten in de lessen. Op basisschool Sint-Lutgart in Tongeren, onder Hasselt, dreigden ouders met gerechtelijke stappen als hun kind zonder mondkapje geweigerd zou worden.

De politiek heeft niet genoeg oog voor het onderwijs, zegt directeur Vansassenbroeck. Hij verwijst naar de motivatie van de Vlaamse minister-president Jan Jambon (N-VA) om de kerstvakantie met een week te verlengen. “Die laatste week is er een met niet veel pedagogische impact”, aldus Jambon. “Een kerstfeestje hier en nog wat voorlezen en weet-ik-veel-wat daar.” Vansassenbroeck noemt de uitlatingen ‘zeer onrespectvol’. “Hij heeft geen flauw benul wat wij hier allemaal doen.”

De mondkapjes mogen alleen tijdens de gymles en buiten even af. Toch dragen enkele kinderen ze ook op het schoolplein, zoals de drie vriendinnen Nell, Shahd en Yasmin. “Het is lekker warm op m’n gezicht”, zegt Nell (11), terwijl de glazen van haar rode bril beslaan. Ze begrijpt het nut van de mondkapjes goed. “Het is belangrijk om je familie te beschermen.” Nells tante, oom en neef hadden alledrie corona, een andere neef heeft het nu.

Ook vriendin Shahd (11) was besmet met het coronavirus. “Ik moest een maandlang alleen in mijn slaapkamer blijven”, zegt ze. “Ik moest veel hoesten en voelde me heel slecht. Als ik een glas water wilde, belde ik mijn mama, want ik mocht niet beneden komen.” Nu Shahd weet hoe erg corona kan zijn, twijfel ze niet meer over het dragen van een mondkapje.

