Oostenrijkse ‘wonderboy’ Kurz treedt af vanwege corruptiebeschuldigingen, maar belooft door te vechten

De coalitiepartner in zijn regering, de Groenen, willen niet meer met de bondskanselier verder. Een minister uit het kabinet, Alexander Schallenberg, zou Kurz gaan opvolgen.

De scheuren in de coalitie tussen de conservatieve Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) van Kurz en de Groenen waren snel groter geworden sinds de kanselier wordt verdacht van corruptie en omkoping. Kurz zou als minister van Buitenlandse Zaken in 2016 betrokken zijn geweest bij het omkopen van kranten met belastinggeld. Het doel was positieve berichtgeving over de ÖVP.

De regeringsleider, die in 2017 met 31 jaar oud de jongste regeringsleider ter wereld werd, bestiert sinds begin 2020 zijn land samen met De Groenen. Kurz wilde vrijdag aanvankelijk nog van geen wijken weten. Maar de linkse milieupartij benadrukte dat Kurz niet meer kan aanblijven. De Groenen eisen een persoon van “onberispelijk” gedrag.

Uit zijn verklaring waarin de 35-jarige regeringsleider zaterdagavond zijn aftreden aankondigde valt op te maken dat hij niet voornemens is de politiek te verlaten. Hij ontkent nog altijd iets verkeerd te hebben gedaan benadrukte zijn leven in het teken te hebben gesteld om ‘het wonderschone Oostenrijk’ te dienen. Zijn ÖVP zegde hij toe vanuit het parlement te zullen blijven leiden.

Eerder deze week begonnen De Groenen de handen af te trekken van zijn ÖVP. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat justitie de handel en wandel van Kurz onderzoekt rond beïnvloeding van media. Hierover was appverkeer naar buiten gekomen die konden worden geïnterpreteerd als bewijs voor de corruptie. Kurz zei daarover dat hij die ‘heeft gestuurd in het heetst van de strijd’, ze zouden een verkeerde indruk wekken en ook hij ‘maakt wel eens fouten als een mens van vlees en bloed’. Toch kwam het tot een reeks huiszoekingen, ook bij naaste leden van zijn team.

Voor Kurz, die op zijn zestiende lid werd van de ÖVP, zijn studie niet afrondde om zich volledig op de politiek te kunnen storten, nog altijd samenwoont in een klein appartement met zijn vriendin van de middelbare school, is zijn politieke loopbaan zijn leven. Oostenrijk verwacht dan ook niet dat hij zich snel gewonnen zal geven.

Kurz kan er daarbij op steunen dat zijn partij nog altijd achter hem staat. Zonder de ÖVP - dat in 2019 met 37 procent ruimschoots de verkiezingen won - is slechts een meerpartijencoalitie mogelijk, met steun van de rechts-populistische FPÖ, wat Kurz terecht aanhaalt als de nachtmerrie voor de linkse Groenen en SPÖ, de tweede partij van het land.

