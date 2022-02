Oostenrijkers protesteren tegen vaccinatieplicht: ‘Dit is niet het soort land waarin ik wil leven’

Al heel lang vinden er elke zaterdag verschillende protesten tegen de coronamaatregelen plaats in Wenen en elders in Oostenrijk. In december ging dat op een gegeven moment om zo’n 50.000 mensen en waren er zelfs kleine uitbarstingen van geweld. De laatste weken zijn de protesten kleiner, maar nog steeds gaan elk weekend duizenden mensen de straat op.

Zaterdag werd een groot deel van de maatregelen geschrapt en kregen ongevaccineerden in één klap een hoop vrijheden terug waar ze het maandenlang zonder moesten doen. Maar wat de demonstranten betreft, is dat niet genoeg. De allerzwaarste maatregel is namelijk niet ingetrokken: de vaccinatieplicht.

‘Dat is niet het soort land waarin ik wil leven’

“Het voelt zo krom,” zegt Sabine Brandner, een van de demonstranten in het Praterpark op zaterdagmiddag. Ze moet hard praten om over het kabaal van de menigte heen te komen. “Terwijl de hele wereld langzaam teruggaat naar normaal, gaat hier deze maand juist net de strengst mogelijke maatregel in. Ja, er zijn ook veel maatregelen geschrapt, en veel mensen zijn daarover helemaal in een jubelstemming. Maar dat is zoiets als de deur weer een stukje open zetten, terwijl ze de macht behouden om hem weer helemaal dicht te gooien. Zolang deze wet er is, kan de regering ons met enorme boetes dwingen ons ergens mee te injecteren; wacht maar tot de cijfers weer omhoog gaan. Dat is niet het soort land waarin ik wil leven.”

Op 4 februari ondertekende de Oostenrijkse bondspresident Alexander Van der Bellen de vaccinatieplichtwet, vanaf 15 maart mag de wet gehandhaafd worden. Het feit dat de infecties en ziekenhuisopnamen dalen, brengt daar voorlopig geen verandering in. Dat meldde minister van gezondheidszaken Wolfgang Mückstein zaterdag tijdens een radio-interview. Wel is er een commissie ingesteld die regelmatig opnieuw de pandemische situatie evalueert en advies uitbrengt.

‘Ik laat me niet intimideren’

Wie na 15 maart niet gevaccineerd is, loopt dus in principe nog altijd de kans om gecontroleerd te worden, bijvoorbeeld in het verkeer – en boetes voor ongevaccineerden kunnen van 600 euro oplopen tot 3600 euro per jaar. Maar demonstrant Marek Kostyrka zegt door de vaccinatieplicht alleen maar vaster van plan te zijn zich niet te laten vaccineren. “Ik heb tijdens de lockdown voor ongevaccineerden al zo veel boetes gekregen, omdat ik toch op straat was. Ik zat zelfs een keer twee dagen in de cel. Ik laat me niet intimideren door welke boete dan ook.”

Kostyrka heeft zich mooi aangekleed voor het protest vandaag: hij draagt een wit pak – inclusief handschoenen en bijpassende paraplu. “Tsja”, zegt hij. “We protesteren al maandenlang elke week; ik probeer de mensen inmiddels ook maar een beetje te vermaken.”

Maar er lopen niet alleen antivaxers van het eerste uur rond in het park. Paul Dzino is zelf wel al lang gevaccineerd, en nam voorheen niet deel aan dit soort protesten. “Ik ben verre van tegen vaccinaties – ik was ontzettend blij toen ze er waren. Maar deze vaccinatieplicht veranderde iets voor mij: dit soort dwang gaat mij principieel echt veel te ver. Dit gaat namelijk in tegen allerlei rechten waar ik in geloof.”

Daarom loopt hij ook mee in de stoet, die inmiddels koers gezet heeft richting het Constitutioneel Gerechtshof. “De wet moet worden afgeschaft”, vindt hij.

Gene geradicaliseerde types, opgezweept extreemrechts

Wat opvalt, is dat de demonstratie niet strookt met het beeld van de Oostenrijkse demonstraties als bijeenkomsten van geradicaliseerde types, die opgezweept zijn door de extreemrechtse FPÖ-partij. Deze menigte bestaat uit allerlei soorten mensen: van een oude vrouw die haar hondje in een boodschappentrolley achter zich aanrolt, tot een jonge vrouw in een nikab. Dat is Stephanie Komla.

“Ik loop mee omdat ik geloof in vaccinatie als recht, maar niet als plicht”, vertelt ze. Op de foto wil ze liever niet. “Dan staat zo’n foto straks online en kan ik de reacties al voor me zien: antivaxer en moslima. Dán krijg je wat over je heen.” Haar opmerking is tekenend voor de gepolariseerde sfeer in het eens zo rustige Alpenland.

Op 8 maart zal de commissie een eerste advies aan de Oostenrijkse regering uitbrengen, maar volgens minister Mückstein zal dat geen invloed meer hebben op de startdatum die nu vaststaat voor de controles. “15 maart gaat door, de volgende stap hangt af van het advies van de experts.” Dat zou het automatisch vergelijken van data kunnen zijn – om in één klap te kunnen zien wie zich nog altijd niet heeft laten vaccineren. Zo ver zal het waarschijnlijk niet komen, maar dat het voor de wet mogelijk is, is voor de demonstranten in Wenen genoeg om de straat op te blijven gaan.

“Ik blijf elke week demonstreren”, roept Sabine Brandner, net als het oorverdovende geluid van de koebellen weer aanzwelt. “Totdat deze wet verdwijnt.”

