Oostenrijk stemt voor de terugkeer van de kanselier, maar wie wil met hem regeren?

‘Oostenrijk heeft zijn kanselier nodig’, stond op de verkiezingsposters van de christen-democratische ÖVP. Die kanselier, dat is Sebastian Kurz, 33 pas, de jongste oud-kanselier ooit.

Eerder dit jaar zag hij zich gedwongen af te treden. Zijn regering met de rechts-populistische (volgens sommigen: extreem-rechtse) FPÖ was gevallen over ‘Ibizagate’, een schandaal rond een video waarin FPÖ-leider Heinz-Christian Strache corrupte toezeggingen deed aan een acteur die zich als rijke Rus voordeed.

De afgelopen tijd hoorde je in Oostenrijk de kritiek dat de ÖVP zich tot een vehikel had gemaakt van de persoonlijke ambities van Kurz, een politicus die volgens tegenstanders weinig idealen kent behalve zijn eigen macht. Maar het antwoord op die kritiek kwam zondag van de kiezer: de ÖVP van Kurz verpletterde de concurrentie. Met 38 procent van de stemmen kregen ze ruim 16 procentpunt meer dan de sociaal-democratische SPÖ, die verloor en met slechts 22 procent de tweede partij werd.

Dat Oostenrijk zijn kanselier dus inderdaad terugkrijgt, lijkt haast onontkoombaar. De vraag is alleen: welke andere partij wil hem nu aan de macht helpen?

Het zal wel even duren

Tot zondag werd gespeculeerd dat Kurz na wat schijnbewegingen toch het liefst verder zou gaan met de FPÖ. Daar kan hij het inhoudelijk goed mee vinden. Maar de klap die zij kregen door Ibizagate en nieuwe schandaaltjes – ze vallen terug naar 17 procent – was groter dan verwacht. Ze willen nu in de oppositie hun wonden likken, maakten ze gelijk duidelijk.

Een ‘grote coalitie’ tussen christen- en sociaal-democraten is in Oostenrijk altijd de standaard geweest. Kurz dankt zijn populariteit deels aan het feit dat hij met die traditie brak, en de sociaal-democraten zien het nu ook niet zitten om als junior-partner de charismatische Kurz nog groter te maken: geen waarschijnlijke combi dus.

De Groenen dan? Dat zijn de andere grote winnaars: twee jaar geleden misten ze de kiesdrempel nog, nu haalden ze in een keer 12 procent. In de pers wordt al gespeculeerd op ‘zwart-groen’. Het probleem is dat Kurz als een rechtse christen-democraat geldt, die het niet snel met de Groenen eens zal worden over een onderwerp als immigratie.

Een minderheidsregering met gedoogsteun dan misschien? In alle gevallen zal het waarschijnlijk wel even duren voor Kurz zijn teruggewonnen kanselierschap ook echt kan opeisen.

