Oostenrijk stelt lockdown in voor ongevaccineerden

Alleen om levensmiddelen te kopen of - met een negatieve test - naar hun werk of naar de dokter te gaan, mogen mensen die nog geen inenting tegen het virus hebben gehad naar buiten.

Oostenrijk is het eerste land in Europa dat zo’n lockdown voor ongevaccineerden doorvoert. De maatregel gaat gelden voor bijna twee miljoen Oostenrijkers van boven de twaalf jaar. Jongere kinderen zijn uitgezonderd, zij kunnen dus gewoon naar buiten.

“De corona-situatie in Oostenrijk is ernstig”, zei kanselier Alexander Schallenberg van de christen-democratische ÖVP zondag in Wenen. Deze lockdown stond al in de draaiboeken maar de beslissing is niet lichtzinnig genomen, beklemtoonde de kanselier. Schallenberg maakte de maatregel bekend tijdens een persconferentie, na overleg met de leiders van de Oostenrijkse deelstaten.

De besmettingscijfers laten de regering geen andere keus, zei hij. Overheidsadviseurs drongen al aan op een lockdown voor het hele land, maar die weg wilde Schallenberg niet gaan. Er waren zondag 11.552 nieuwe gevallen in Oostenrijk, op een bevolking van bijna negen miljoen.

Vergeleken met andere Europese landen zijn weinig Oostenrijkers ingeënt, slechts 65 procent van de bevolking. “Beschamend", aldus Schallenberg. “We moeten de inentingsquote omhoog brengen. Helpt u ons, laten we deze vierde golf breken. Inenting is de enige weg.”

Na invoering van een 2G-beleid voor bepaalde gelegenheden, eerder deze maand, laten al meer Oostenrijkers zich alsnog inenten. Het 2G-beleid houdt in dat alleen mensen die gevaccineerd zijn of aantoonbaar genezen van Covid-19, naar binnen mogen in onder meer restaurants en bioscopen.

De nieuwe lockdown voor ongevaccineerden zal streng worden gecontroleerd, zo kondigden Schallenberg en minister van binnenlandse zaken Karl Nehammer aan. Er komen onder meer controles in het verkeer en het openbaar vervoer. Ongevaccineerden die zich toch buiten wagen, kunnen een boete van 1450 euro krijgen.

Het was afgelopen week al duidelijk dat Oostenrijk ook afstevende op een lockdown voor ongevaccineerden. Dat leidde meteen tot kritiek. Critici betoogden onder meer dat een lockdown die alleen geldt voor een deel van de bevolking lastig te handhaven is. Het parlement moet de geplande lockdown nog goedkeuren. Dat gebeurt naar verwachting later op zondag.

