Oostenrijk neemt inlichtingendienst op de schop na aanslag in Wenen

Oostenrijk gaat zijn inlichtingendienst BVT op de schop nemen. Bondskanselier Sebastian Kurz kondigde dat donderdag aan in een speciale zitting van het parlement. Aanleiding zijn mogelijke missers van de BVT in de aanloop naar de aanslag maandag in Wenen, waarbij vier mensen werden doodgeschoten door een aanhanger van terreurbeweging Islamitische Staat.

De dienst kreeg van collega’s in buurland Slowakije de tip dat de schutter daar waarschijnlijk had geprobeerd munitie te kopen, maar zou daarmee te weinig hebben gedaan. Volgens Kurz heeft de BVT hierdoor en door andere recente schandalen aan vertrouwen verloren en moet de dienst ‘gerepareerd’. Een commissie gaat nu onderzoeken wat er mis is gegaan.

De 20-jarige terrorist Kujtim Fejzulai postte eerst op Instagram een foto van zichzelf met een kalasjnikov, een pistool en een machete. Vervolgens richtte hij maandagavond negen minuten lang een bloedbad aan, voordat hij door de politie werd doodgeschoten.

Om de tuin geleid

Fejzulai werd in Oostenrijk geboren als zoon van etnisch Albanese immigranten uit Noord-Macedonië, en had zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit. Het was bij de BVT bekend dat hij had geprobeerd zich aan te sluiten bij IS. Fejzulai was in 2018 afgereisd naar Turkije, waar hij werd opgepakt toen hij probeerde de grens over te steken naar Syrië. Terug in Oostenrijk werd hij in april 2019 veroordeeld tot 22 maanden cel voor zijn poging om zich bij de kalifaatstrijders te voegen. Maar eind vorig jaar werd hij al na acht maanden vrijgelaten, vanwege zijn jonge leeftijd en omdat hij zou zijn gederadicaliseerd. Volgens binnenlandminister Karl Nehammer had hij zijn begeleiders ‘perfect’ om de tuin geleid.

Een vrouw steekt donderdag in Wenen een kaars aan bij een geïmproviseerde gedenkplaats op de plek van de aanslag. Beeld Getty

De Oostenrijkse politie heeft sinds de aanslag vijftien mensen uit ‘het radicaal-islamitisch milieu’ gearresteerd, die worden verdacht van deelname aan een terreurorganisatie. Ook in Zwitserland zijn twee mensen opgepakt. En in Duitsland heeft binnenlandminister Horst Seehofer aan de Bondsdag gemeld dat er een verband is tussen de aanslag en mensen in Duitsland die ‘continu in de gaten worden gehouden’.

Volgens de Oostenrijkse bondskanselier Kurz moeten terreurbestrijders juridisch meer mogelijkheden krijgen om islamisten aan te pakken en moet Europa meer gaan samenwerken. “Ik hoop dat er een einde komt aan de verkeerd begrepen tolerantie en dat alle landen in Europa eindelijk gaan beseffen hoe gevaarlijk de ideologie van de politieke islam is voor onze vrijheid en onze Europese manier van leven”, zei hij tegen de Duitse krant Die Welt. Kurz gaat volgende week overleggen met de Franse president Emmanuel Macron, die ook een hardere aanpak propageert.

Terrorisme-expert Beatrice de Graaf over aanslagen: ‘Er is sprake van copycatgedrag’

Vier terreuraanslagen op Europese bodem in een maand tijd. Wat is er aan de hand? ‘Daders proberen elkaar na te doen en te overtroeven.’

De aanslag dreunt na in Wenen

De dag na de aanslag in Wenen, die werd geclaimd door terreurorganisatie IS, was het grotendeels stil in de wirwar van nauwe straten in de Weense binnenstad. Af en toe klonk het geluid van laag overvliegende helikopters. ‘Mensen in Wenen zijn dit niet gewend.’

Terreurbeweging IS claimt dodelijke aanslag in hartje Wenen

Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) claimt de dodelijke aanslag in hartje Wenen, waarbij vier personen om het leven kwamen. Volgens IS was de terreurdaad maandagavond het werk van één persoon.